Juana Repetto habló del difícil momento que está atravesando con sus hijos

Con lágrimas en los ojos, ella le respondió: "Estoy pasando por un momento bastante difícil. Me está costando mucho no perder la paciencia y me estoy equivocando un montón".

Además, reconoció que está trabajando en mejorar sus problemas de impaciencia. "¿El problema y/o beneficio? Que se que me equivoco y laburo mucho para corregir". También contó que recibe ayuda profesional para hacerle frente a esta dura etapa en su vida. "Me ayudan mucho en el proceso Soy mamá y psicóloga y Alquimia Perinatal", concluyó.

No es la primera vez que Repetto se confiesa con los usuarios. Semanas atrás, admitió que luego del embarazo no le agrada cómo se ve frente al espejo. "No me gusta cómo me veo, pero ¡está mal! Debería amarme así como estoy, ya que tengo un cuerpo y peso saludable", señaló.