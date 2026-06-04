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"La lleva engañada a su casa": el relato de la abogada de la joven que denunció el año pasado a Barrelier

Mónica Picco, representante de Milagros, la mujer que logró escapar de la casa del detenido por el femicidio de Agostina Vega, generó polémica. “No conozco el expediente”, comentó.

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La abogada de la joven que denunció a Barrelier el año pasado. (Foto: captura A24).

La abogada de la joven que denunció a Barrelier el año pasado. (Foto: captura A24).

La abogada de la joven que denunció el año pasado un ataque de Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, expresó que su clienta fue "engañada" por el acusado. La doctora Mónica Picco comentó que a su defendida la van a llamar para declarar en esta nueva causa: “Ella lo define como una persona pesada y poderosa”, comentó.

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En A24, la letrada aclaró que su defendida “no se retractó” sobre el hecho cuando la joven fue secuestrada por Barrelier y tuvo que escapar de la casa donde un año después sería asesinada Agostina Vega.

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Sin embargo, la abogada sorprendió al decir: “No voy a cuestionar al fiscal de ese momento”, en referencia a Iván Rodríguez. “No soy amiga de él y no voy a opinar”, agregó sobre Rodríguez.

En A24 le preguntaron por qué no cuestiona al fiscal de la causa que dejó libre al ahora detenido acusado de femicidio y dijo: “Tomaré las medidas que tenga que tomar en el momento oportuno".

El ataque de Barrelier

“Estoy defendiendo a mi víctima. Ella me dice que Barrelier le ofreció 2 millones de pesos a cambio de que le guarde una plata y ella accedió a esto. Se juntan en el banco, la lleva engañada a su casa, ella tenía 20 años, y estando en el domicilio él le dice que no quiere tener relaciones y que quería sacarle fotos desnuda para que le den un dinero”, comentó la abogada.

En tanto, la letrada reconoció que Barrelier la amenazó con un arma y destacó: “Acá hay un delito de trata que es muy grave”. Además, detalló que asumió su defensa este jueves y que no conoce el expediente.

"Mi clienta está muy mal psicológicamente y no la voy a exponer a los medios de comunicación”, dijo Picco pero sostuvo que va a aportar elementos ante la Justicia para el esclarecimiento de este hecho y detalló que no habló con el fiscal Garzón, quien citó a Milagros para aclarar su caso.

A su vez, la letrada agregó: “De lo único que estoy segura es que estamos frente a un monstruo, un psicópata y un asesino”.

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