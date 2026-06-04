"La lleva engañada a su casa": el relato de la abogada de la joven que denunció el año pasado a Barrelier

El ataque de Barrelier

“Estoy defendiendo a mi víctima. Ella me dice que Barrelier le ofreció 2 millones de pesos a cambio de que le guarde una plata y ella accedió a esto. Se juntan en el banco, la lleva engañada a su casa, ella tenía 20 años, y estando en el domicilio él le dice que no quiere tener relaciones y que quería sacarle fotos desnuda para que le den un dinero”, comentó la abogada.

En tanto, la letrada reconoció que Barrelier la amenazó con un arma y destacó: “Acá hay un delito de trata que es muy grave”. Además, detalló que asumió su defensa este jueves y que no conoce el expediente.

"Mi clienta está muy mal psicológicamente y no la voy a exponer a los medios de comunicación”, dijo Picco pero sostuvo que va a aportar elementos ante la Justicia para el esclarecimiento de este hecho y detalló que no habló con el fiscal Garzón, quien citó a Milagros para aclarar su caso.

A su vez, la letrada agregó: “De lo único que estoy segura es que estamos frente a un monstruo, un psicópata y un asesino”.