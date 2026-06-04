En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Abogada
Agostina Vega
Córdoba

"Es imposible que no sepa nada": la grave acusación de la abogada del padre de Agostina contra la pareja de Barrelier

Fernanda Alaniz volvió a señalar que en el crimen de la menor hay más implicados y apuntó contra la pareja de Claudio Barrelier y quienes habitaban en el domicilio donde fue asesinada la menor. “Tienen que estar imputados”, sostuvo.

Banner Seguinos en google DESK
La fuerte hipótesis de la abogada del padre de Agostina Vega. (Foto: captura América TV)

La fuerte hipótesis de la abogada del padre de Agostina Vega. (Foto: captura América TV)

Fernanda Alaniz, la abogada del padre de Agostina Vega, quien fue asesinada en la casa de Claudio Barrelier, sostuvo que Marianela Palmero “tenía que saber lo que pasaba dentro del domicilio”. Además, la letrada aseguró que “este crimen se podría haber evitado si estaba detenido” y volvió a destacar que el imputado por el femicidio de la menor “no actuó solo”.

Leé también "La lleva engañada a su casa": el relato de la abogada de la joven que denunció el año pasado a Barrelier
La abogada de la joven que denunció a Barrelier el año pasado. (Foto: captura A24).

En América TV, la defensora de Gabriel Vega comentó que “creíamos que había actuado solo, pero con el correr de la investigación nos dimos cuenta que hay más personas y el caso se vuelve más oscuro. Queremos que todos paguen, porque los que vivían en la casa de Barrelier y la mujer tienen que haber escuchado algo”.

A su vez, Alaniz destacó que "hay otras víctimas y nos comunicamos con otras chicas que fueron abordadas por Barrelier y las citamos a nuestro estudio para escucharlas”. “Tenemos una teoría: Agostina fue a su casa, intentó abusarla, ella se defendió y la mató. Pero la trama que hay detrás es mucho más grande, sospecho de una red de trata”, analizó.

Embed

Quiero que se investigue todo, los facilitadores, y los encubridores tienen que ir presos”, indicó la abogada y sostuvo que “viniendo de un psicópata nada me sorprende, pero esta vez le salió mal porque todos salimos a buscar a Agos, pero hay muchas más víctimas”.

También dijo que los habitantes de la casa están en “calidad de testigos”, pero para ella “todos deberían estar imputados”. Por otra parte, indicó: “Hay un encubrimiento muy grande, la mujer (Marianela Palmero) algo sabe, es imposible que no sepa nada, como hizo con Agostina lo pudo haber hecho con otras chicas”.

Las dudas sobre los habitantes de la casa de Barrelier

Gozan como testigos, pero toda esta gente debe estar imputada porque algún grado de participación tiene que haber tenido”, dijo la abogada del padre de Agostina y destacó que los delitos “datan de larga data". "Estamos caminando por el infierno, pero no vamos a parar hasta encontrar la verdad. Todos tiene miedo, pero vamos a proteger a los testigos”, advirtió.

caso-agostina2
La casa donde vivía Barrieler. (Foto: A24)

La casa donde vivía Barrieler. (Foto: A24)

Soledad (Andreani) también es encubridora, porque estuvo presente en el diálogo que Barrelier tuvo con Gabriel y dirigió la conversación”, planteó sobre la mujer dueña del Ford K que le prestó el auto al detenido. A su vez, agregó: “A mi me mataron por defender al fiscal (Garzón) y con respecto al bar (Wachitas) lo habíamos presentado antes de que salga a la prensa”.

No hay que abusar de la perspectiva de género y de que fueron sometidas por Barrelier, acá hay responsabilidades de mujeres mayores de edad”, sostuvo. Por otra parte, sobre la carta que encontró la abuela escrita por Agostina, Alaniz cuestionó: “De repente aparece un testamento de la nena, habría que ver si la escribió ella, es raro”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Abogada Agostina Vega Claudio Gabriel Barrelier Córdoba
Notas relacionadas
La abogada de la mujer que le prestó el auto a Claudio Barrelier respondió a las acusaciones por una presunta colaboración
La dramática hipótesis de la abogada del padre de Agostina: "Ella fue..."
Detuvieron al segundo acusado por el femicidio de Agostina Vega: quién es el hombre que vivía en la casa de Barrelier

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar