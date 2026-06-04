"Es imposible que no sepa nada": la grave acusación de la abogada del padre de Agostina contra la pareja de Barrelier

“Quiero que se investigue todo, los facilitadores, y los encubridores tienen que ir presos”, indicó la abogada y sostuvo que “viniendo de un psicópata nada me sorprende, pero esta vez le salió mal porque todos salimos a buscar a Agos, pero hay muchas más víctimas”.

También dijo que los habitantes de la casa están en “calidad de testigos”, pero para ella “todos deberían estar imputados”. Por otra parte, indicó: “Hay un encubrimiento muy grande, la mujer (Marianela Palmero) algo sabe, es imposible que no sepa nada, como hizo con Agostina lo pudo haber hecho con otras chicas”.

Las dudas sobre los habitantes de la casa de Barrelier

“Gozan como testigos, pero toda esta gente debe estar imputada porque algún grado de participación tiene que haber tenido”, dijo la abogada del padre de Agostina y destacó que los delitos “datan de larga data". "Estamos caminando por el infierno, pero no vamos a parar hasta encontrar la verdad. Todos tiene miedo, pero vamos a proteger a los testigos”, advirtió.

caso-agostina2 La casa donde vivía Barrieler. (Foto: A24)

“Soledad (Andreani) también es encubridora, porque estuvo presente en el diálogo que Barrelier tuvo con Gabriel y dirigió la conversación”, planteó sobre la mujer dueña del Ford K que le prestó el auto al detenido. A su vez, agregó: “A mi me mataron por defender al fiscal (Garzón) y con respecto al bar (Wachitas) lo habíamos presentado antes de que salga a la prensa”.

“No hay que abusar de la perspectiva de género y de que fueron sometidas por Barrelier, acá hay responsabilidades de mujeres mayores de edad”, sostuvo. Por otra parte, sobre la carta que encontró la abuela escrita por Agostina, Alaniz cuestionó: “De repente aparece un testamento de la nena, habría que ver si la escribió ella, es raro”.