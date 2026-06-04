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Premios Martín Fierro
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Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: cuáles son los nominados

La ceremonia se realizará este jueves en el Goldencenter de Parque Norte y reconocerá a las producciones digitales más destacadas de 2025. A24 competirá en cinco categorías, mientras que PrimiciasYa también buscará quedarse con una estatuilla.

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La ceremonia reconocerá a las producciones digitales más destacadas de 2025. (Foto: archivo)

La ceremonia reconocerá a las producciones digitales más destacadas de 2025. (Foto: archivo)

Los premios Martín Fierro de Portales Web celebrarán este jueves su segunda edición con una ceremonia que distinguirá a los principales exponentes del periodismo digital argentino. La gala se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte desde las 21 y contará con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón.

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Entre los medios con presencia destacada en las ternas aparece A24, que obtuvo cinco nominaciones. El portal competirá en la categoría mejor sitio de noticias argentino y también tendrá representantes en distintos rubros periodísticos.

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Stella Garnica fue nominada en la categoría nota de actualidad, Gonzalo Rodríguez en crónica urbana, Facundo Pastor en crónica periodística y Rolando Barbano en el segmento para TV con firma digital.

Por su parte, PrimiciasYa, el portal de espectáculos del grupo América TV, buscará imponerse en la categoría sitio o contenido de espectáculos. Además, Juan Pablo Godino fue incluido entre los candidatos a mejor columnista de espectáculos.

La entidad, fundada en 1958, es la encargada de otorgar históricamente los premios Martín Fierro de radio y televisión y, en los últimos años, incorporó reconocimientos específicos para contenidos digitales y plataformas web.

Según informó APTRA, los premios abarcan categorías vinculadas a sitios periodísticos, columnistas, documentales y piezas publicitarias desarrolladas para plataformas digitales.

La lista de los nominados

Sitio de noticias argentino

  • Infobae
  • La Nación
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • Mitelefe
  • A24

Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae
  • La Nación
  • TN
  • Pressover News

Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae
  • Hugo Alconada Mon — La Nación
  • Nicolás Wiñazki — Clarín
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Francisco Olivera — La Nación
  • Bruno Yacono — TN

Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín
  • Nelson Castro — Perfil
  • Stella Garnica — A24
  • Pablo Sirvén — La Nación
  • Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

  • Página 12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora

Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
  • Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra — Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nación

Crónica urbana

  • Facundo Pedrini — Panama Revista
  • Andrés Klipphan — Infobae
  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
  • Martin Ciccioli — TN
  • Gonzalo Rodriguez — A24

Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista
  • Jorge Fontevecchia — Perfil
  • Victoria Liendo — Seúl
  • Luis Novaresio — Infobae

Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
  • Dólar: un amor argentino — El Cronista
  • Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae
  • Ricardo Roa — Clarín
  • Juan Abraham — Revista Gente
  • Javier Petersen — El Cronista
  • Jose Del Rio — La Nación
  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales
  • Crónica
  • Olé

Sitio de investigación

  • DIB
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

Sitio de información general

  • Minuto Uno
  • Agencia Nova
  • Rosario Nuestro
  • Mitelefe

Sitio político

  • La Política Online
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya — A24
  • Pronto
  • Teleshow — Infobae
  • Paparazzi
  • Chisme
  • Vision Show

Sitio / contenido deportivo

  • Olé
  • ESPN
  • Todo Fútbol
  • El Gráfico
  • TyC Sports
  • Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín
  • Jaime Durán Barba — Perfil
  • Felipe Pigna — Clarín
  • Florencia Monfort — Página 12

Sitio del interior

  • El Marplatense
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
  • La Nueva
  • La Gaceta

Columnista político

  • Facundo Chaves — Infobae
  • Adrián Ventura — TN
  • Mariano Roa — Clarín
  • Luis Majul — El Observador
  • Joaquín Morales Solá — La Nación
  • Javier Fuego Simondet — La Nación

Analista político

  • Ernesto Tenembaum — Infobae
  • Romina Manguel — El Observador
  • Mariana Verón — Infobae
  • Eduardo Van der Kooy — Clarín
  • Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

  • Sebastián Catalano — Infobae
  • Liliana Franco — Ámbito
  • Javier Manuel Compte — El Cronista
  • Ezequiel Bustos — Clarín
  • Guillermo Laborda — El Cronista
  • Carlos Burgueño — Perfil

Columnista deportivo

  • Gustavo Grabia — Infobae
  • Roman Iucht — La Nacion
  • Daniel Avellaneda — Clarín
  • Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Crónica periodística

  • Osvaldo Bazán — Seúl
  • Facundo Pastor — A24
  • Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Editorialista

  • Luis Majul — La Nación
  • Carlos Pagni — La Nación
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Ricardo Roa — Clarín

Columnista de opinión

  • Mónica Gutiérrez — Infobae
  • Jonatan Viale — TN
  • Daniel Bilotta — La Nación
  • Sergio Berensztein — La Nación

Periodista de judiciales

  • Silvana Boschi — Infobae
  • Nicolás Pizzi — La Nación
  • Hernán Capiello — La Nación
  • Irina Hauser — Página 12
  • Lucía Salinas — Clarín
  • Alejandra Lazo — Revista Quorum

Columnista de policiales

  • Federico Fahsbender — Infobae
  • Gustavo Carabajal — La Nación
  • Ricardo Canaletti — TN
  • Mauro Szeta — Vía Szeta

Columnista de espectáculos

  • Andrea Taboada — Infobae/Teleshow
  • Agustín Rey — News Digitales
  • Leonardo Ibáñez — Revista Gente
  • Pablo O. Scholz — Clarín
  • Juan Pablo Godino — A24

Segmento para TV con firma digital

  • Diego Sehinkman — TN
  • Gustavo Sylvestre — C5N
  • Rolando Barbano — A24
  • Marcelo Longobardi — Perfil

Periodista de sitio del interior

  • Sebastián Dumont — La Prensa
  • Juan Pablo Gorbal — La Nueva
  • Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

  • Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)
  • Sabés que estamos (Juana) de YPF
  • Algo que sí llega de Mercado Libre

Columnista de ciencia / salud / vida sana

  • Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae
  • Norberto Abdala — Clarín
  • Dr. Daniel López Rosetti — Infobae
  • Juli Puente — Infobae
  • Maritchu Seitun — La Nación

Magazine

  • Big Bang News
  • Filo News
  • Bardeo News

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