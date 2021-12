Juana Repetto le dijo la verdad a su hijo de 5 años sobre Papá Noel y estalló la polémica

Juana Repetto contó que el niño no lo tomó a mal y esto no le rompió la ilusión. “Elijo no mentirle a mis hijos. Es poco necesario inventarles una historia, la imaginación de los niños ya lo hace sola; imaginan cosas más copadas y flasheras que las que les contamos nosotros”, comentó la actriz en Instagram.

“No hay mentiras ni contradicciones, no hay desilusión ni angustia. Con los demás nenes no hay problema porque él elige creer”, dijo la morocha y aseguró que su hijo no delató esta verdad ante sus amiguitos.

Pero, con esto despertó una polémica en las redes y muchas madres aseguraron que los chicos se dan cuenta solos y que la actriz le “robó” una parte de la niñez al pequeño.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXWnZnmFQGj%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQysys0FrdqjiqCMfi5uvn6xfUkkU9z9ypxuUDrFKjIxpsef1oMZCZCGSoBx4RzlwZCFyosZB0kRtPHxL32YyS7U0DWe3AYTDzaxQos7FTYSwGo0BkZAHFwz2ef3Kviu29AaPWRsAiL24wHRcHPvbBAZC4o5qKReKN7qhYsHSq9vrtiiE3j4ZD View this post on Instagram A post shared by Jua Repetto (@juanarepettook)

Juana Repetto habló del difícil momento que está atravesando con sus hijos

Juana Repetto trajo al mundo a su segundo hijo, Belisario, hace unos cinco meses. El pequeño nació por un parto humanizado que fue realizado en una bañera con agua para conseguir una mayor relajación muscular y una disminución del dolor. En aquél entonces, la actriz compartió la feliz noticia con sus fanáticos en la red y expresó: "Gracias Sebastián Graviotto por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido, fue espectacular parir de tu mano. Te amamos".

En Instagram, donde la siguen un millón y medio de personas, Juana Repetto suele mantener un diálogo muy fluido con sus admiradores y con frecuencia les da la posibilidad de que le hagan todo tipo de preguntas. Así es como recientemente, una internauta le consultó: "¿Cómo manejas los días de crianza difíciles?".