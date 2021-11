Julián Serrano mostró los precios de un supermercado en Miami

“Que me dure una semana o me mato”, agregó en un comentario en la grabación sobre los precios en dólares que observaba que con el texto inflacionario en la Argentina y la devaluación constante del peso se hace cada vez más difícil el consumo en el exterior.

El actor Julián Serrano comparte a diario su itinerario en las redes sociales y esta vez se ocupó de analizar cuánto cuestan algunos productos en Estados Unidos.

“Carne 10 dólares, shampoo 6 dólares, uvas 2 dólares, secador de pelo 34 dólares, la buclera 11 dólares, snack con guacamole 2 dólares, papas 2 dólares, salmón 10 dólares”, explicaba Julián Serrano mientras recorría las góndolas de una conocida cadena.

Los seguidores de las redes del actor e influencer fueron aportando distintos datos en el posteo a raíz de los precios que informó durante su recorrida.

El descargo de Julián Serrano tras el cruce con Luciana Geuna

Convocado por el programa político que conducen Luciana Geuna y Maru Duffard, antes de las PASO 2021, Julián Serrano generó polémica con sus errores y definiciones sobre el país en televisión. Horas después, el influencer hizo su descargo vía Twitter.

"1 ) Nunca dije que no sabía lo que era el comunismo, iba a leer en voz alta la definición para seguir explicando mi idea, pero me cortaron. 2 ) En Argentina el número de pobres es mucho mas alto que la "cifra oficial", el tiempo me dará la razón en ese ultimo punto", fundamentó el influencer.