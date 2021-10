Ahora, Julieta está dispuesta a atravesar los cambios de su cuerpo sin dejar de entrenar. La actriz subió una rutina en el gym: pancita y pesas hicieron que se despertara la polémica de las mujeres y el entrenamiento durante la gestación. Muchas se mostraron a favor y en contra en las redes, pero la actriz ya pasó el primer trimestre y tiene autorización para hacerlo de sus médicos.

Julieta Nair Calvo renunció a La Academia: el motivo

Julieta Nair Calvo sorprendió a todos en la gala del lunes en La Academia de Showmatch. La actriz y bailarina anunció su renuncia al certamen, que conduce Marcelo Tinelli en El Trece.

¿El motivo? Julieta está esperando su primer hijo, fruto de su relación con el empresario gastronómico Andrés Rolando.

"Estoy inmensamente feliz. Muy agradecida por haber pasado por acá. La pasé increíble", destacó la actriz al despedirse del certamen.

"En el último tiempo, muchas veces, estaba cansada, tenía ganas de vomitar, y no quería ir a ensayar, pero me veía con mis compañeros y me llenaban de alegría", mencionó Julieta.

Marcelo Tinelli resaltó el desempeño de la actriz en La Academia y la felicitó por su maternidad. "Fue maravilloso tenerte en la pista. Tenés una luz increíble", sentenció el conductor.