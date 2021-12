Julieta Prandi miró a cámara y le habló al juez: "Es un perverso..."

Julieta prandi 1.jpg Julieta Prandi en Intratables, en la pantalla de América TV.

Además también reveló que el mayor de sus hijos estuvo expuesto a una situación de abuso en la que el padre habría sido el facilitador. Ese es el motivo por el cual el nene será sometido a una cámara gesell próximamente, dado que tras unos 8 meses pudo contar lo vivido. En tanto, los dos menores ya han hablado en el servicio de la niñez donde expresaron que no quieren ver a su padre, dado que le tienen miedo. Pero así y todo, el juez de la causa Hernán García Lago dispuso la revinculación de los chicos con su padre, asegurando que si Julieta Prandi se opone podría perder la tenencia.

De esta manera, tras exponer toda esta penosa situación Julieta Prandi le habló desde Intratables al juez, donde aseguró "Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos".

Y agregó "Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tiene terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos...".

Pero eso no fue todo porque cuando Fantino le consultó si tiene idea de por qué el juez Lázaro hace esto, Julieta Prandi habló desde lo más profundo de sus entrañas y señaló "Porque es un perverso. Porque si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa... que está todo demostrado esto... Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles... donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?".

Julieta Prandi, El Tucu López y Chantal Abad, a las mañanas de América TV

En enero, América TV renueva su programación y contará con un nuevo ciclo matutino con el arribo de Julieta Prandi y el Tucu López.

El 31 de diciembre termina Es por ahí, que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño, y el 3 de enero arrancará Epa Verano, que irá de 11 a 13hs.

Epa verano.jpg Julieta Prandi, el Tucu López y Chantal Abad estarán a la cabeza del nuevo ciclo de las mañanas de América TV a partir del 3 de enero, con el magazine Epa verano.

Este nuevo magazine lo conducirán Julieta Prandi y Tucu López. Y el equipo estará conformado por Chantal Abad, Guido Záffora, Fabián Rubino y Locho Losccisano.

Al término de Epa Verano irá Intrusos que saldrá de 13 a 16hs. Luego, A la tarde se emitirá de 16 a 18hs. Y de 18 a 20 saldrá América Noticias.