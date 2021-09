Karina, La Princesita, mostró el techo de su casa todo destrozado

karina.jpg

“Resulta, voy a aprovechar el programa de ustedes para denunciar al plomero, pero se me rompió un caño, se me llovía la casa y te juro, me rompió el techo y no lo vino a arreglar”, dijo la cantante y participante de La academia.

“Escuchame, cierro la nota así, dándole la razón a Ángel que es verdad, no tengo techo”, cerró Karina entre risas, mientras enfocaba la parte del techo de su casa rota y recordaba la frase que De Brito que le indicó que está llegado a “su techo como bailarina”.

Karina La Princesita a Rocío Marengo: "Con mi mamá no te metas"

Rocío Marengo apuntó contra Karina, La Princesita, luego de que le dieran un bajo puntaje en la salsa de tres en "La Academia 2021", El Trece.

La modelo no aguantó su enojo y disparó un certero mensaje contra la cantante tropical y también cuestionó cómo bailó Mónica, la madre de la artista. La vocalista no se quedó callada y le contestó desde las redes sociales.

"Mi mamá hizo 2 trucos y muchas secuencias y enlaces. La mamá de Karina SE PERDIÓ (y lo reconoció cuando culpó a la cámara). Además la madre de Karina es re joven y mi mamá está cerca de la abuela de Cande. Buenas noches jurado. @kari_prince @AngeldebritoOk Todo bien igual", lanzó picante Marengo en Twitter.

Al ver esto, la cantante tropical le respondió con dureza: "Bueno bajá un cambio y con mi mamá no te metas. Mi vieja no se perdió me perdí yo. No da que te pongas a comparar a dos personas mayores Rocío. Tanto lío por dos puntitos".

Y agregó aún enojada: "Y podes expresarte sin faltar el respeto a las madres que demasiado hicieron por nosotras en esta oportunidad. Decir que bailó enyesada es de atrevida".