Al mismo tiempo la angelita sumó que el chileno aseguró que Pigretti es divina, pero que no tiene un noviazgo con ella. Claro que minutos antes Yanina Latorre había detallado quién la mujer en cuestión y que "Romina es la novia, lo blanquearon hace tres semanas. Ella está recién separada y a él le viene bien por lo de la China. Romina era socia de Mica Tinelli y terminaron a las patadas. Hay gente que dice que Vicuña va a terminar peor que con Pampita. Si Pampita fajó a Macedo, imaginate a esta cuando Vicuña empiece".

Embed

Otra pálida para Benjamín Vicuña: ¿Lo volvieron a traicionar?

Esta semana circuló que Benjamín Vicuña estaría apostando nuevamente al amor tras haber conocido a Romina Pigretti en un evento. El actor y la empresaria textil de 40 años, ex socia de Micaela Tinelli, pegaron onda inmediatamente y comenzaron a frecuentarse.

Pero las cosas parece que no están saliendo nada bien y parece que el actor chileno sospecha que Pigretti está jugando a dos puntas y se lo habría contado a sus amigos.

benjamin vicuña.jpg Benjamín Vicuña no reconoce a Pigretti como su novia en su entorno más íntimo. Sólo admitió que hubo dos cenas y un almuerzo, nada más.

Vale recordar que la mujer es separada, se dedica al mundo de la moda y tiene su propio emprendimiento de alquiler de vestidos y prendas. Cuando corrió esta versión, su ex -China Suárez- habría celebrado con una tajante frase: “Qué se vaya a cag..., así no me jode más a mí”, según publicó Paparazzi.

Romina y Vicuña solo tuvieron un par de citas, pero la sospecha de traición hizo que el actor retrocediera varios casilleros y le bajara el pulgar a la empresaria.