Dupla tropical

La Tota Santillán le pidió disculpas a Marcela Baños

Daniel Tota Santillán salió de su internación por un cuadro de depresión y volvió a Intrusos después de 15 años de no pisar el programa. Lo primero que vio fue a su ex compañera de Pasión de sábado, Marcela Baños, y no dudó en pedirle disculpas. El video de sus emotivas palabras y de las lágrimas de la panelista.