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Escándalo: la denuncia contra el Real Madrid por una lesión de Mbappé que podría haberlo dejado afuera del Mundial

Un periodista francés aseguró que el club español habría cometido un error en el diagnóstico de la lesión del delantero, lo que generó un fuerte revuelo en Francia y España.

Escándalo: la denuncia contra el Real Madrid por una lesión de Mbappé que podría haberlo dejado afuera del Mundial

Una fuerte denuncia sacudió al fútbol europeo y puso en el centro de la escena al Real Madrid. Según el periodista francés Daniel Riolo, el club habría cometido un error en el diagnóstico de la lesión de Kylian Mbappé, en un episodio que generó una enorme polémica a pocos meses del Mundial 2026.

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El delantero atraviesa una temporada marcada por una lesión en la rodilla izquierda que lo tuvo a maltraer y le hizo perder continuidad. En ese contexto, Riolo afirmó que el cuerpo médico del club español habría evaluado la rodilla equivocada durante los estudios iniciales, lo que derivó en un diagnóstico incorrecto.

De acuerdo a su versión, esta situación llevó al futbolista a buscar una segunda opinión en París, donde finalmente habría encontrado una respuesta más precisa sobre su dolencia. “Vino a consultar a un médico en Francia que constató que en Madrid habían trabajado mal”, aseguró el periodista en el programa After Foot.

Qué se denunció sobre la lesión de Mbappé en el Real Madrid

La acusación es contundente: según Riolo, el error en el diagnóstico no solo prolongó la recuperación del jugador, sino que incluso pudo haber tenido consecuencias más graves. “El diagnóstico fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico”, sostuvo.

Además, calificó la situación como “una vergüenza total” para una institución de la magnitud del Real Madrid y remarcó que, de no haberse corregido a tiempo, el problema podría haber impactado directamente en la carrera del delantero, incluyendo su participación en el próximo Mundial.

Las declaraciones generaron un fuerte impacto tanto en Francia como en España, donde rápidamente se instaló el debate en torno a la veracidad de los dichos y la gestión médica del club.

¿Qué dijo Mbappé sobre su estado físico?

Lejos de alimentar la polémica, Mbappé optó por llevar tranquilidad. En su llegada a la concentración de la selección francesa, el delantero evitó profundizar sobre la denuncia y se enfocó en su recuperación.

“Mi rodilla está muy bien”, aseguró, y desestimó las versiones que circularon en torno a su lesión. También explicó que decidió viajar a París para obtener un diagnóstico más completo y entender en detalle su situación física.

El atacante destacó que ese proceso le permitió encontrar el mejor plan de recuperación y aseguró estar “recuperado al 100%”, con la mira puesta tanto en el cierre de la temporada como en el Mundial 2026.

Mientras tanto, el revuelo generado por las declaraciones de Riolo continúa creciendo. Sin confirmaciones oficiales por parte del club, el caso suma incertidumbre y deja abierta una pregunta clave: qué fue lo que realmente ocurrió con una de las figuras más importantes del fútbol mundial.

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