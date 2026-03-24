Escándalo: la denuncia contra el Real Madrid por una lesión de Mbappé que podría haberlo dejado afuera del Mundial

Además, calificó la situación como “una vergüenza total” para una institución de la magnitud del Real Madrid y remarcó que, de no haberse corregido a tiempo, el problema podría haber impactado directamente en la carrera del delantero, incluyendo su participación en el próximo Mundial.

Las declaraciones generaron un fuerte impacto tanto en Francia como en España, donde rápidamente se instaló el debate en torno a la veracidad de los dichos y la gestión médica del club.

¿Qué dijo Mbappé sobre su estado físico?

Lejos de alimentar la polémica, Mbappé optó por llevar tranquilidad. En su llegada a la concentración de la selección francesa, el delantero evitó profundizar sobre la denuncia y se enfocó en su recuperación.

“Mi rodilla está muy bien”, aseguró, y desestimó las versiones que circularon en torno a su lesión. También explicó que decidió viajar a París para obtener un diagnóstico más completo y entender en detalle su situación física.

El atacante destacó que ese proceso le permitió encontrar el mejor plan de recuperación y aseguró estar “recuperado al 100%”, con la mira puesta tanto en el cierre de la temporada como en el Mundial 2026.

Mientras tanto, el revuelo generado por las declaraciones de Riolo continúa creciendo. Sin confirmaciones oficiales por parte del club, el caso suma incertidumbre y deja abierta una pregunta clave: qué fue lo que realmente ocurrió con una de las figuras más importantes del fútbol mundial.