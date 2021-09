MAR TARRES DESCARGO.jpg

“Lo que yo elijo comer o no no es tu problema y no tengo que darte explicaciones. Mi salud y mi cuerpo son mi problema. Vos preocupate por tu cuerpo”, agregó. Para luego continuar “¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Quiero ver cómo dan tus estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, etc. Y no nos olvidemos del psicólogo, no te olvides de que eso también es salud".

Ya hacia el final del primero de los 3 posteos, aseguró "Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo... Ser gordo te toca o no te toca, no es una elección. Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95 por ciento de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara”, cerró su mensaje destinado a responderle a Morena.