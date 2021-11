Martin-Bossi-Comedy tour.jpg Martín Bossi lleva 3 meses de gira con su espectáculo 'Comedy Tour'.

Eso sí, aclaró que no sufrió ninguna clase de descompensación como se dijo en un principio, sino que simplemente se quedó sin voz producto de una fuertísima alergia por lo que le pidió perdón a los espectadores y se fue del escenario. “Básicamente es que soy un ser humano, como todos lo que salen a laburar, uno se enferma... Fue una alergia y me pegó en las cuerdas vocales, una alergia y no pude laburar”, repitió Martín Bossi.

En tanto, su productor y amigo Ezequiel Corbo confirmó la situación del humorista, al explicar que Martín Bossi está con una “alergia tremenda, que lo hizo quedar sin voz, se asustó y le bajó la presión”. Es por eso que debió que suspender la función a los 5 minutos de haber comenzado. Además aseguró en que por estas horas decidirán si continúan con la gira o se vuelven.

La nueva novia de Martín Bossi

Cultor de un bajo perfil en lo que a su vida privada se refiere, Martín Bossi fue visto muy acaramelado en compañía de una conocida actriz argentina. Hace un tiempo había sido relacionado con su amiga, la periodista Alina Moine.

Así lo informaron desde Los Ángeles de la mañana, en la pantalla de El Trece, al asegurar que Sabrina Carballo es el nuevo amor del genial artista, dado que la pareja fue vista por la zona de Belgrano. “Martín Bossi y Sabrina Carballo están saliendo... los vieron mucho por Belgrano, tomando cervecita y demás. Bossi se pone como loco, cuando ve a alguien que le quiere sacar una foto con el celular”, disparó la angelita Maite Peñoñori.

bossi sabrina carballo.png Tras ser vistos juntos, desde el programa de Ángel de Brito aseguraron que Martín Bossi y Sabrina Carballo viven un romance.

“La persona que me lo contó me dijo no sabés cómo se empezó a esconder cuando me vio”, relató pícara la periodista y remató agregando “Se estuvo quedando algunos días en la casa de ella, ya hay un vínculo de pernocte. A mi me cuentan que viene de hace mucho esta relación pero así, medio informal, libre como diría La China”.

Recordemos que Sabrina Carballo es una actriz argentina conocida por sus actuaciones en Son de diez, Amigovios, Verano del 98, Son amores, Una familia especial, Son de fierro y Señores papis, entre otras ficciones televisivas. Actualmente tiene 39 años, y entre sus romances puede recordarse la relación que vivió con el VideoMatch Miguel Ángel Rodríguez, así como también se la vinculó con el periodista Eduardo Feinman. En tanto, Luciano Pereyra y Maximiliano 'Chanchi' Estevez son algunos de otros de los hombres que pasaron por su vida amorosa en su adolescencia.