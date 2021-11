Tigresa Acuña fue la capitana del primer grupo, que conformó junto a Tití Fernández, Gastón Soffritti y Paula Pareto. Luisa Albinoni, en tanto, estuvo a cargo del segundo equipo, que la ex vedette integró junto a Charlotte Caniggia, Cathy Fulop y Paulo Kablan.

Para el primer desafío, los participantes tuvieron que preparar cuatro comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), pensando en el menú de un día completo para un crucero.

Charlotte tuvo que elaborar el desayuno del menú de su equipo.

La hija de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia presentó un plato con fiambres, variedad de frutas, yogurt con kiwi y huevos revuelto con palta.

A la hora de la evaluación, Germán Martitegui le hizo una fuerte advertencia a la mediática.

"¿Vos sabes que tu apellido no te ayuda en este concurso, no?", expresó el reconocido chef. "No, ya sé", acotó Charlotte.

Respecto al plato, Martitegui le explicó a Charlotte qué es lo que tiene que mejorar de ahora en más. "Charlotte, esto es una competencia de cocina. Y acá no cocinaste nada", sentenció.

Charlotte aceptó las críticas del jurado y volvió a su estación sin chistar. "¿Estás conforme con la devolución?", le preguntó Santiago del Moro. "Sí, gracias", cerró la mediática y regresó a su cocina.

Rating: el minuto a minuto del debut de MasterChef Celebrity 3

La tercera temporada de MasterChef Celebrity 3 arrancó con excelentes niveles de audiencia.

Acá, el minuto a minuto:

A las 21:50, MasterChef Celebrity llegaba a los 18.7 puntos de rating en Telefe mientras que en El Trece, Los 8 escalones del millón registraba 7.9 puntos.

A las 21:59, MasterChef Celebrity tocaba los 19.0 puntos de rating en Telefe y en El Trece, Los 8 escalones del millón hacía 8.4 puntos.

A las 22:09, MasterChef Celebrity se mantenía con 19.4 puntos de rating en Telefe y en El Trece, Los 8 escalones del millón registraba 9.2 puntos.

A las 22:27, MasterChef Celebrity subía a 20.4 puntos de rating en Telefe y en El Trece, Los 8 escalones del millón tocaba 10.1 puntos.

A las 22:48, MasterChef Celebrity seguía con 20.2 puntos de rating en Telefe y en El Trece, La 1-5/18 obtenía 9.2 puntos.

