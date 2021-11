Mora Godoy cruzó a Matilda Blanco: "Te la debo"

Y continuó: “No quiero ni que me abraces ni que me pegues. No me interesa saber si estoy bien vestida o si estoy mal vestida. No, no me pasa por ahí”.

“Está perfecto porque ya no lo hago”, se defendió la asesora de imagen. “No más destratos, porque hay un tema también con eso en la televisión. A mí me han destruido en ese programa, no me acuerdo como se llama porque yo le digo La jaula de las locas”, insistió la bailarina.

Y Godoy siguió: “Han sido muy despectivos, muy maltratadores...Me dijeron que me hice un vestido con las cortinas y, tal vez, mi abuela se lo hacía con las cortinas. Entonces, no está bueno eso”.

“Quiero decirte algo con respecto a lo que decís, porque te entiendo. Los que mencionaste son amigos, yo a veces voy y colaboro con La jaula... Mi abuelo era sastre y de ahí viene mi amor por la moda. Y tengo que decirte que siempre para mí fue un juego. Y, cuando me di cuenta de que a muchas personas les hacía mucho daño, las hería, traté de ir por otro lado. Algunas celebridades me llamaban y, a otras, yo las llamaba y les avisaba, porque el que avisa no traiciona. Pero la cuestión nunca es hacer daño”, argumentó Blanco.

Mora Godoy y su anécdota con Robert Duvall

La bailarina Mora Godoy, la más prestigiosa bailarina y coreógrafa argentina de tango, vistió a Jey Mammon en su programa Los Mammones, y recordó la anécdota con Robert Duvall, actor de El Padrino.

"Él hizo una fiesta en una milonga y me invitó especialmente a bailar con él. Baila muy bien y bailamos muy lindo", dijo Mora. "¿Hubo un ondón?" quiso saber Jey Mammon.

"No pasó nada pero no me gustaría decirlo porque la mujer de él es argentina y no corresponde". A lo que el conductor saltó con un irónico comentario: "No, no. No pasó nada".