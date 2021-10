Y prosiguió en el nuevo ciclo que encabeza María Laura Santillán: "Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Yo siempre construí todo acá. Yo pago mis impuestos, nunca recibí un peso del Estado”.

Sus dichos tenían un tono sarcástico, como si estuviese pegando tiros por elevación, y Rodrigo Lussich, en Intrusos, entendió que se trataba directamente de Susana. “Moria se desmarca de Susana cuando dice yo elegí quedarme en el país y no quejarme. Ahí no la nombra pero claramente se diferencia de los dichos de Giménez, que se queja después de irse del país”, expresó.

Vale recordar que Susana se instaló en su chacra La Mary de Punta del Este durante la cuarentena estricta por el coronavirus en 2020,. La conductora ama el país vecino, por lo que tiene la residencia uruguaya, y en varias ocasiones reveló que se siente más tranquila cruzando el Río de la Plata. Allí también enfermó y estuvo internada por complicaciones con el Coronavirus.

De todas formas, no es la primera vez que Susana y Moria están en veredas cruzadas. Sin ir más lejos, en 2020 Moria había dicho que Susana "hacía siempre lo mismo", refiriéndose a su programa.

Moria Casán

Moria Casán aniquiló a Susana Giménez

Pero al enterarse de la concusión de Lussich, La One decidió responder a través de Twitter, y si bien se desmarcó de las aseveraciones del periodista, aunque en vez de poner paños fríos a la situación, aprovechó para seguir golpeando a Giménez.

"La nota la hice el martes, así que el único palito que conozco es Palito Ortega y lamentablemente no veo tele uruguaya, país al que adoro y mis supuestas rencillas con la argenzuela woman eran acting para su programa megamillonario", comenzó escribiendo en la red social

Y añadió: "Al que muchas veces asistí sobre todo en la época del 1 a 1 donde me pagaban en dólares, tampoco era tanto amor, lo mío también es clítoris caja, no la juzguen mal no es desagradecida, tiene desarraigo monetario. Tal vez dolarizados regrese al copyright de la Carrá. #LaSusy", dijo, hablando de Susana.