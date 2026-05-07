Susana Giménez y Telefe denunciaron a Ricardo Biasotti por presunta estafa procesal: todos los detalles

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una bomba que sacudió al mundo del espectáculo: Susana Giménez, junto a Telefe, decidió iniciar acciones legales contra Ricardo Biasotti por presunta estafa procesal.
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Susana Giménez y Telefe denunciaron a Ricardo Biasotti por estafa procesal, tras descubrir falsos recibos en una demanda millonaria.
En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una bomba que sacudió al mundo del espectáculo: Susana Giménez, junto a Telefe, decidió iniciar acciones legales contra Ricardo Biasotti por presunta estafa procesal.
“Este año Susana Giménez se hartó y ahora cayó en sus garras Biasotti. Telefe y Susana Giménez en conjunto denuncian a Biasotti por estafa procesal”, relató la conductora.
El conflicto tiene raíces en un episodio de años atrás, cuando Andrea del Boca estuvo en el programa de Susana y habló de su hija Anna. En aquel momento, Biasotti reaccionó con dureza: demandó a Telefe, a Susana, a Andrea y hasta al abogado de la actriz, reclamando daños y perjuicios por dos millones de dólares y solicitando el beneficio de litigar sin costas.
Según explicó Latorre, Biasotti intentó demostrar insolvencia presentando tres recibos de sueldo de 250 mil pesos, asegurando que vivía únicamente de ese ingreso. Sin embargo, una investigación posterior habría revelado que esos documentos eran falsos. “Fueron tres recibos de sueldo que presentó, y ellos demuestran ahora en una investigación que esos tres recibos de sueldo son falsos”, detalló Yanina.
La denuncia actual no busca una compensación económica, sino que el juez le niegue el beneficio de litigar sin costas. Para ello, Telefe y Susana habrían presentado pruebas de su patrimonio: propiedades, sociedades, trabajos, una financiera y hasta un crédito de siete millones de dólares que Biasotti estaría por cobrar tras un juicio ganado al municipio de Cosquín.
“Susana no quiere arreglar, Susana quiere ir a juicio con Telefe, entonces Telefe y Susana hicieron toda la investigación, acá presentaron toda la situación patrimonial que él tendrá que demostrar o no que esto es verdad o mentira”, agregó Latorre.
El escrito judicial es extenso y contundente. Según lo revelado, lo único que se solicita es que Biasotti deposite 60 mil dólares para poder avanzar con el juicio. Una señal clara de que Susana y Telefe están dispuestos a enfrentar el proceso hasta las últimas consecuencias.
Andrea del Boca se reunió con Juan Pablo Fioribello, su abogado y hombre de confianza, para ponerse al tanto de asuntos pendientes. Al salir de su domicilio, fue abordada por cronistas que buscaban declaraciones. Con amabilidad, pero sin extenderse demasiado, respondió con frases breves y claras.
“Estoy mejorándome, tratando de ponerme en orden. Se dicen muchas cosas pero por ahora quiero retomar la vida real. Me voy a cenar con mi abogado y amigo para hablar de varias cosas”, expresó, en un informe emitido por Desayuno Americano (América TV).
El clima cambió cuando surgió el nombre de Ricardo Biasotti y la posibilidad de un juicio por sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand. Allí, Andrea marcó un límite y evitó profundizar.
“Hace muchos años que no hablo de Biasotti. Acá está mi abogado y le pueden preguntar a él, yo ahora me voy a cenar para hablar de varias cosas”, lanzó con tono seco, dejando ver su incomodidad.
Antes de retirarse, se refirió a su hija con palabras firmes: “Anna es mi hija, la amo, apoyo y apoyaré por siempre desde el minuto uno en el que estaba embarazada. Yo por ahora quiero estar bien nada más”, sostuvo, dejando en claro que no desea alimentar la polémica.
A pesar de la insistencia de los periodistas, Andrea mantuvo su postura de no hablar sobre el padre de su hija. No negó, sin embargo, las versiones que apuntan a una posible acción legal contra él y contra la producción del histórico programa de Mirtha Legrand, con quien se molestó años atrás por haber anunciado su embarazo antes de que ella quisiera hacerlo público.