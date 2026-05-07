Susana Giménez y Telefe denunciaron a Ricardo Biasotti por presunta estafa procesal: todos los detalles

La denuncia actual no busca una compensación económica, sino que el juez le niegue el beneficio de litigar sin costas. Para ello, Telefe y Susana habrían presentado pruebas de su patrimonio: propiedades, sociedades, trabajos, una financiera y hasta un crédito de siete millones de dólares que Biasotti estaría por cobrar tras un juicio ganado al municipio de Cosquín.

“Susana no quiere arreglar, Susana quiere ir a juicio con Telefe, entonces Telefe y Susana hicieron toda la investigación, acá presentaron toda la situación patrimonial que él tendrá que demostrar o no que esto es verdad o mentira”, agregó Latorre.

El escrito judicial es extenso y contundente. Según lo revelado, lo único que se solicita es que Biasotti deposite 60 mil dólares para poder avanzar con el juicio. Una señal clara de que Susana y Telefe están dispuestos a enfrentar el proceso hasta las últimas consecuencias.

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Cómo fue la tajante reacción de Andrea del Boca al ser consultada por Ricardo Biasotti en el programa de Mirtha

Andrea del Boca se reunió con Juan Pablo Fioribello, su abogado y hombre de confianza, para ponerse al tanto de asuntos pendientes. Al salir de su domicilio, fue abordada por cronistas que buscaban declaraciones. Con amabilidad, pero sin extenderse demasiado, respondió con frases breves y claras.

“Estoy mejorándome, tratando de ponerme en orden. Se dicen muchas cosas pero por ahora quiero retomar la vida real. Me voy a cenar con mi abogado y amigo para hablar de varias cosas”, expresó, en un informe emitido por Desayuno Americano (América TV).

El clima cambió cuando surgió el nombre de Ricardo Biasotti y la posibilidad de un juicio por sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand. Allí, Andrea marcó un límite y evitó profundizar.

“Hace muchos años que no hablo de Biasotti. Acá está mi abogado y le pueden preguntar a él, yo ahora me voy a cenar para hablar de varias cosas”, lanzó con tono seco, dejando ver su incomodidad.

Antes de retirarse, se refirió a su hija con palabras firmes: “Anna es mi hija, la amo, apoyo y apoyaré por siempre desde el minuto uno en el que estaba embarazada. Yo por ahora quiero estar bien nada más”, sostuvo, dejando en claro que no desea alimentar la polémica.

A pesar de la insistencia de los periodistas, Andrea mantuvo su postura de no hablar sobre el padre de su hija. No negó, sin embargo, las versiones que apuntan a una posible acción legal contra él y contra la producción del histórico programa de Mirtha Legrand, con quien se molestó años atrás por haber anunciado su embarazo antes de que ella quisiera hacerlo público.