Según relatan en la redacción de Popular, se levantó a desayunar y el corazón le dijo basta. No hubo algo que hacer.

image.png Murió el periodista Hernán Rizzone: Sufrió un paro cardíaco a los 50

Rizzone, era periodista especializado en espectáculos, hincha de River y amante del teatro. Fue miembro de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE) y jurado en los premios Estrella de Mar. Su pasión por la docencia lo llevó a contagiar sus saberes en el Colegio Especial Arturo Gatti.

Entre sus trabajos más destacados están la conducción, producción y colaboración en Programas de Deportes, Espectáculos e Información General en FM Flores, Patricios, Independencia, Bahía, Fénix y AM: El Sol, Internacional, La Nueva Radio y Esmeralda.

Colaborador de las revistas: Pronto, Impacto, Solo Fútbol, Algo Más, In Action, Magazine Plus, Diosas y Dioses, Inédito, Vea Más, Inédito Extra, Planeta Pop, Sex Humor, Corresponsal del Diario Heraldo (Luján), Magazine, Semanario, La Sex, TV y Novelas, Hablar y Revista Fundación Don Orione. Playboy (México). Noticias Urbanas en la web, revista, y radio en AM 990 Splendid. Colaborador de Terra TV. Colaborador en Espectáculos en Diario Popular y posteriormente Redactor Especializado (Sección Espectáculos) y excolaborador en Redacción General. Colaborador en Diario Z, Diario Los Andes (Mendoza) y en La Nación (Espectáculos).