Detuvieron al segundo acusado por el femicidio de Agostina Vega: quién es el hombre que vivía en la casa de Barrelier

La Justicia detuvo en la tarde del jueves al segundo hombre acusado por el femicidio de Agostina en Córdoba. Se trata de un amigo de Claudio Barrelier, que vivía en la casa en donde mataron a la adolescente.
El apresado dio una entrevista con A24 un día antes y había designado abogado. La Justica lo indica como uno de los responsables del asesinato de la adolescente.
La Justicia detuvo en la tarde del jueves al segundo hombre acusado por el femicidio de Agostina en Córdoba. Se trata de un amigo de Claudio Barrelier, que vivía en la casa en donde mataron a la adolescente.
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