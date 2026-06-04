El desafortunado comentario de Evangelina Anderson a Vicky Xipolitakis que desató una interna: "Ocupé..."

Además, se mostró elogiosa con Anderson y destacó su desempeño en el programa. "Me cae mil puntos, sé que le va bárbaro al programa", expresó, aunque deslizó cierta curiosidad sobre la intención que habría tenido Evangelina al realizar aquel comentario.

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Qué dijo Evangelina Anderson sobre el comentario a Vicky Xipolitakis

Luego, la atención se centró en Evangelina Anderson, quien fue consultada por el supuesto comentario y reaccionó con cierta sorpresa, como si no recordara con precisión aquella situación. "¿Le dije eso? ¿Ella dijo? No fue con mala intención. La verdad que no me acuerdo, pero no fue con mala intención", respondió, intentando bajarle el tono a la polémica y dejando en claro que, de haber pronunciado esa frase, no tuvo ninguna intención de generar un conflicto.

Durante la charla, el cronista de SQP (América TV), Rodrigo Bar le recordó que en la televisión los lugares suelen ser circunstanciales y que nadie tiene garantizado un puesto para siempre. Frente a esa reflexión, Anderson coincidió sin vueltas y respondió: "Tiene razón".

Con sus declaraciones, buscó desactivar cualquier versión de enfrentamiento con Vicky Xipolitakis y se mostró despreocupada ante las especulaciones que surgieron a partir de aquel supuesto intercambio. Sin embargo, el episodio volvió a instalar el tema y alimentó el debate sobre si se trató simplemente de una broma o de un comentario que pudo haber sido interpretado de distintas maneras.