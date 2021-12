Nai Awada rompió en llanto cuando le preguntaron por su tía Juliana

“Recién hace un año hablamos por teléfono y me largué a llorar, me pongo re sensible con estos temas, perdón, vine re sensible, yo soy re llorona igual. Lloro por todo, me hablás de mi familia y me quiebro, es como que me agarraste en un momento sensible. Esta soy yo, yo soy así”, añadió en su charla con Carmen Barbieri.

Nai Awada se reconcilió con su tía Juliana Awada

“Fue muy sanador para mí, hablamos de vuelta hace una semana, es una muy buena persona, yo tengo como 4 o 5 tías, pero Daniel, hermano de mi papá, y Juliana eran como mis tíos preferidos, me iba de viaje con ellos y todo”, contó.

“La llamé porque no podía seguir mandando mensajes por WhatsApp, me temblaba la mano porque ella no me venía contestando. Yo me puse a llorar apenas escuché su voz. No estuvo bueno lo que hice, yo sé lo que ella sufrió, por eso cuando me hablan me pongo a llorar, sé que ella sufrió con esto. La necesitaba en mi vida”, explicó Nai Awada y dijo que actualmente el lazo entre ambas está sanado.