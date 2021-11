Nazarena Vélez Susana Roccasalvo.jpg Nazarena Vélez explicó los motivos por los cuales este verano no podrá llevar su producción teatral a Mar del Plata: "por un departamento de dos ambientes me pidieron un millón doscientos mil".

Así, al momento de explicar los motivos de la negativa a hacer temporada teatral marplatense, Nazarena Vélez reveló "Tenía muchas ganas de llevar la obra a Mar del Plata. [Pero] los alquileres están imposibles. Para los departamentos, para que te des una idea, por dos meses, de dos ambientes, me pidieron un millón doscientos mil", comentó entre indignada y triste al tiempo que agregó que los alquileres de los teatros también están carísimos.

Ante la sorpresa de los presentes en el piso, Nazarena reflexionó angustiada "Quieren ganar en un mes o dos meses lo de un año y no se puede. Pero es lamentable porque se cierra una plaza teatral... Es imposible para una productora como yo. No tengo ese respaldo económico. Pero para cualquier persona es mucho, de verdad es mucho".

Nazarena Vélez en ropa interior: "Se me cae todo"

La actriz devenida en empresaria Nazarena Vélez hace unos días subió un posteo en Instagram donde se la ve en ropa interior frente al espejo. "Acá con mis 47 mirando como se me cae todo", escribió.

En esta nueva etapa de su vida, Nazarena Vélez decidió cambiar por completo y no mostrar la máscara que tuvo durante su época de apogeo en el mundo mediático. Atrás quedaron las tapas de revistas y los brillos de las obras de Gerardo Sofovich: Hoy Nazarena Vélez prioriza su felicidad y así lo muestra en su cuenta de Instagram.

Así, Nazarena Vélez publicó una secuencia de fotos donde está en ropa interior frente a un espejo y acompaña con este texto.

"Acá con mis 47 mirando como se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata. Estamos en octubre y veo como arrancó la carrera para "llegar bien" al verano. Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien. Pero ODIÓ cuando eso se convierte en una obsesión y en lo ÚNICO que importa, xq me pasó y me enfermo a un nivel que casi se lleva mi vida. Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo y no lo amo pero lo acepto. Y eso hoy me hace vivir un poquito más relajada y feliz. Cómo venís con lo que te devuelve el espejo? Te cuidas? pero fundamentalmente te querés?? Ojalá que siii. La sororidad y empatía empieza con nosotras mismas. Cuídate y querete mucho", puso.