"Vine a legitimar lo que dijo Juan. Yo no vivo de los medios, no me interesan los medios ni vivo de eso. No me gustó como se trató el tema" aseguró de entrada Mini, hoy abogado. Con relación al cruce de Carmen Baribieri con el ex Coqui, dijo "A Carmen la admiro, tengo un gran recuerdo de ella, [pero] quizás personalizó el tema y no tenía nada que ver con ella. No dio margen de dudas de lo que dijo Juan, ni siquiera por un tema de empatía...", expresó.

Y sumó "Cuando la escuché a Carmen Berbieri que dice que es un camarín, no es lo mismo lo que tenemos en mente o imaginario colectivo de lo que uno entiende como camarín, a un cuartito que tenía solo una alfombra pelada. En un principio no había sillas, ni una mesa".

martin miani cebollitas.jpg El ex Cebollitas Martín Miani aseguró que los productores de la tira les mezclaban a los chicos café con aspirina, para que resistiesen las largas horas de trabajo.

Pero la nueva y grave denuncia que aportó el ex Cebollitas, Martín Miani, para ratificar las declaraciones de Yacuzzi tuvo que ver con lo que los productores les daban para mantenerlos activos duranta las largas horas de trabajo. "Cuando nos tocó hacer temporada en el teatro, si bien se habían adelantado capítulos, se seguía grabando. En vacaciones de invierno creo que trabajábamos todo el día. En ese caso se nos mezclaba café con aspirina para aguantar hasta el final de la jornada".