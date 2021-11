Vale recordar que la mujer es separada, se dedica al mundo de la moda y tiene su propio emprendimiento de alquiler de vestidos y prendas. Cuando corrió esta versión, su ex -China Suárez- habría celebrado con una tajante frase: “Qué se vaya a cag..., así no me jode más a mí”, según publicó Paparazzi.

Romina y Vicuña solo tuvieron un par de citas, pero la sospecha de traición hizo que el actor retrocediera varios casilleros y le bajara el pulgar a la empresaria.

Quién es Romina Pigretti: la nueva novia de Benjamín Vicuña

Romina Pigretti y Benjamín Vicuña se conocieron en un evento de la noche porteña, en la presentación de una restaurante en Puerto Madero. Al parecer, el flechazo fue inmediato y desde ese día no se separaron más.

Ella es empresaria textil, tiene 40 años y es conocida en el medio por ser la ex socia de Mica Tinelli en la marca de ropa Ginebra. Íntima de la hija de Marcelo Tinelli es cercana hace años a esa familia y pasaron veranos enteros juntos en la chacra de San Ignacio de la familia.

Acostumbrada al roce con famosos, Romina mantiene un perfil bajo incluso tiene sus redes personales cerradas. Además, es muy cercana a Juliana Awada y ahora tiene su propio emprendimiento textil de moda reciclable: alquila vestidos y accesorios para fiestas, eventos.

Romina actualmente está soltera pero estuvo casada con Federico Lorré, uno de los dueños de la famosa cadena La Parolaccia, el famoso restaurante de pastas.

Vicuña terminó su relación con la China Suárez en agosto de este año, tras 5 años de relación. Ambos habían pasado una crisis un año antes, pero volvieron a estar juntos. Durante ese tiempo fueron padres de dos niños: Amancio de 1 y Magnolia de 3 años.

Mientras la ex del artista chileno, la China Suárez, disfruta de su romance con el empresario español Armando Mena Navareño, Vicuña ha sido visto con una joven muy elegante.

Según informa Paparazzi, Benjamín Vicuña y Romina Pigretti coincidieron recientemente en un evento en Puerto Madero, a partir de ese momento todo fue química entre ambo.

En 2019, Pigretti inauguró un modelo de negocios muy interesante, que denominó New Dress Rent, que se basa en el alquiler de vestidos de gala.