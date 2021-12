Pampita y Chano desafiaron los rumores que los relacionaron y se mostraron juntos públicamente

Pampita posteo con Chano.jpg Pampita y Chano Moreno Charpentier en el piso de ShowMatch durante la grabación del show que presentó el músico para el último programa de ShowMatch de 2021.

No conforme con ello, Carolina Pampita Ardohain agregó sobre su relación con Chano Moreno Charpentier “Nos queremos mucho, lo respeto y estoy feliz por él, y nada más. Así que ya que estoy lo aclaro porque justo hoy me levanté y dije ‘¿qué está diciendo Yanina Latorre?’. Preguntame y yo tiro la posta, no oculto ningún romance en mi vida. Lo hubiera dicho porque Chano es un chico encantador, muy buena persona”.

Así las cosas, los astros se alinearon para que la modelo y el cantante volviesen a cruzarse en el piso de ShowMatch, donde Chano Moreno Charpentier grabó un día antes un mini recital de dos temas dado que el viernes estaba en Salta y allí Pampita no perdió la oportunidad de pedirle una foto a su amigo, tal como lo definió ella misma. Una imagen que la propia Carolina compartió en su cuenta de Instagram con un claro mensaje: "Qué lindo verte amigo". Y donde el primero en aprobar la amistad fue Moritán poniendo un corazón rojo, mientras que el cantante le respondió con un "Te amo Pampi".

Por qué Ángel de Brito hizo llorar desconsoladamente a Pampita en ShowMatch

En una noche llena de emociones en el programa final de ShowMatch, por todo lo que significó esta temporada 2021 en plena pandemia, este viernes Ángel de Brito hizo romper en llanto a Pampita al despedirse el periodista del ciclo que lo tuvo trabajando durante 15 años en la productora de Marcelo Tinelli.

Así fue que antes de dar su última devolución en la final del concurso que terminó ganando Noelia Marzol junto a Jony Lazarte, Ángel de Brito comenzaba a desandar también su despedida del programa por lo que se tomó unos minutos para agradecer a la productora y en sus últimas palabras caló hondo en los sentimientos Pampita, que estaba a su lado, quien rompió en llanto desconsolado.

jurado Pampita y de Brito de la mano.jpg La sorpresa de Pampita ante las palabras de su compañero de jurado, Ángel de Brito, que la emocionaron hasta las lágrimas.

“Le quiero agradecer a mis cuatro compañeros. Para mí, el mejor jurado que integré. Son muy buenas personas, entramos compañeros y nos vamos amigos, hemos disfrutado mucho el año” comenzó su despedida Ángel de Brito. Y acto seguido giró su cabeza a la derecha para mirar a los ojos a la modelo y tomándola de la mano le habló puntualmente a Pampita, al afirmar “Me encanta que la vida te haya dado todas las revanchas que te merecés”.

Claramente Pampita no esperaba una frase tan profunda de su compañero, quien como periodista cubrió y conoce todo el devenir familiar y sentimental de la modelo. Desde la enfermedad y muerte de su hija Blanquita, la separación de Benjamín Vicuña en medio del escándalo por su infidelidad con la China Suárez durante el rodaje del film 'El hilo rojo', hasta su resurgir de la mano de Roberto García Moritán quien le devolvió las ganas de vivir, con quien rápidamente se casó y ya son padres de Anita.