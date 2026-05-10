Impactante: el video de Rocío Oliva a las piñas en un boliche

Por su parte, Gonzalo Sorbo analizó las imágenes: "Hay un gesto que hace ella como '¿Qué te pasa?' y ahí después viene el manotazo, veo que es un hombre, parece uno de seguridad".

Cora Debarbieri también intervino y destacó: "Y qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella".

Por último, contaron que el episodio ocurrió en Tropitango, un reconocido boliche de zona norte al que suelen asistir futbolistas y figuras del espectáculo para disfrutar de noches de cumbia.

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Cómo fue la última charla de Rocío Oliva con Diego Maradona antes de morir

Rocío Oliva abrió su corazón y recordó cómo fue la última charla que mantuvo con Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

La expareja del astro compartió siete años junto a él y, en su visita al programa de Moria Casán, repasó momentos de aquella relación y reveló detalles de esa conversación final que quedó grabada en su memoria.

En La mañana con Moria (El Trece), Oliva contó que Diego tenía deseos de volver a ser padre, aunque en ese entonces ella no lo veía posible. "Él sí quería, yo decía más adelante, era muy joven y tenía otros proyectos", confesó con sinceridad.

También destacó el vínculo que los unió durante esos años: “Él decía siempre que la única persona con la que terminó bien la relación era conmigo porque me quería demasiado”.

Sobre aquella última charla, Oliva profundizó: “Una de las últimas conversaciones que tuvimos, y que no me olvido más, porque hay otras que prefiero guardar. Me dijo: 'deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener hijos, tu marido, y que seas feliz porque sos una gran mujer y porque te lo mereces. Que te de todo lo que no te di pero que no sea maradoniano porque puede haber una confusión'".

La periodista aseguró que esas palabras la marcaron: "Lo sentí de corazón fue muy linda esa charla y que me de sus buenas vibras y sus buenos deseos es importante".

Finalmente, Oliva reflexionó sobre el cierre de su historia con Diego: "Terminar una relación de muchos años linda a mi me encanta, decirlo con orgullo".