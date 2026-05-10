La explosiva reacción de Wanda Nara tras el gesto del Galatasaray con la China Suárez

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La segunda selfie fue aún más clara en su intención. Con tono irónico, la conductora expresó: “Feliz día a todas las mamitas”. Una frase que, en el contexto de la publicación de la China, se leyó como un palito directo.

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Cómo fue el misterioso y punzante mensaje de Wanda Nara

Wanda Nara suele mostrarse muy activa en sus redes sociales y, fiel a su estilo, volvió a encender la curiosidad de sus seguidores con un mensaje breve pero cargado de misterio.

En las últimas horas, la conductora compartió en sus historias de Instagram una publicación con letras verdes sobre un fondo negro que rápidamente llamó la atención.

"El que ríe último come mejor", fue la categórica frase sin ningún contexto ni explicación adicional que lanzó Wanda Nara y que dejó a sus seguidores en shock.

De inmediato, comenzaron las conjeturas entre sus fanáticos sobre a quién podría estar dirigido ese posteo enigmático. Los comentarios se multiplicaron y surgieron nombres de posibles destinatarios de la indirecta.

Aunque no se conoce el motivo real detrás de ese escueto pero significativo mensaje, lo cierto es que la frase generó un fuerte impacto en el mundo virtual, donde Wanda acumula más de 17 millones de seguidores.

Como suele suceder con cada aparición de la conductora en redes, la repercusión fue inmediata y se abrió el debate sobre si la indirecta tenía relación con cuestiones sentimentales o profesionales.