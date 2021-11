image.png

“Mire qué lindo es mi país, paisano”, sonaba una melodía en el video. La caja tenía alfajores y galletitas, infusiones, azúcar entre otras cosas. Pero, Paulina tuvo la suerte que una ciudadana le llevó sandwiches “en nombre de la democracia”.

“El pan es rico. No escatimó en fiambre. La señora es lo mejor que me pasó en el día. Postúlese porque la voto”, dijo la influencer culinaria.

“Estoy alucinada porque podría haber traído unas galletitas, un budincito; pero no, la señora es sensible y te da de comer bien, ¿entendés? Eso es lo que necesitamos los argentinos”, agregó.

Tras muchas horas, Paulina dio una fuerte advertencia: “Y al resto les digo, no hay nadie acá. No me vengan todos a las 17.55 porque te cierro la puerta y no entras”. La cocinera además recibió a un chico que votaba pro primera vez, 16 años, y como es costumbre fue participe de los aplausos que reciben tras colocar el voto en la urna.

Pero, algo que le costó contener a la cocinera fue los chistes. Paulina cocina aseguró que se forzó por no hacer chistes cuando llegaban números con rimas graciosas o nombres como Juan Carlos o Marcelo a su mesa.

Paulina cocina y una desopilante anécdota en una comisaria

Paulina cocina contó una desopilante anécdota de una primera cita que terminó en una comisaría. La cocinera suele sorprender con sus historias que siempre tienen una vuelta divertida y rebuscada.

Invitada de “Los Mammones”, América, le contó a Jey Mammón sobre un primer beso con un hombre en el destacamento policial. Primero le aclaró que no fue su primer beso sino el primer beso con ese señor: “Hubo un primer beso en la cárcel, pero no fue mi primer beso”.

“Estaba saliendo con un chico, y en plaza Serrano nos quisieron robar. El chico con el que estaba le fue a decir a un policía que estaba en una esquina, lo agarró, pero nos dijo que teníamos que ir a la comisaría a declarar”, dijo la youtuber.

Entonces, una vez en el lugar contó que la cosa se demoraba, ya habían pasado varias horas y para no dejar la cosa inconclusa reveló: "Fuimos y en la comisaria tardan y tardan. Así que bueno, pinto chape", dijo sobre el arrumaco con su candidato en el lugar.