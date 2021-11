Romina Richi y la anécdota con Diego Maradona en un boliche

“Sí. Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo”, recordó la actriz Romina Richi. Y amplió: “Y en un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego acá”.

Ahí, la actriz siguió contando: “Y yo arranco y justo sale Guillermo Coppola, que estaba ahí también. Y le digo: ‘Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto! Porque me daba miedo lastimarlo, que se caiga”.

Luego, Romina contó el inesperado llamado que recibió minutos después de parte de una secretaria del Diez para invitarla a viajar a Cuba con el astro.

“Guillermo lo saca del auto y al rato me llamó la secretaria: ‘Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana’. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación”, finalizó Romina Richi.

Desgarrador mensaje de Gianinna Maradona

Una de las hijas de Diego Maradona, Gianinna Maradona, compartió un sentido posteo en Instagram para recordar a su papá, a pocos días del primer año de su muerte. "Necesito que se haga justicia tu partida repentina", precisó con dolor.