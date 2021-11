Desgarrador mensaje de Gianinna Maradona: "Ya no puedo más"

Y siguió quebrada: "Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble".

"Vivir sin vos cada día cuesta mas, desde que partiste hablan de vos hasta los animales. Te debo vivir en paz, ser feliz, y hacerlo feliz a tu Rey. Lo sé. Perdón x las situaciones que tuviste que ver. Te pienso, te siento, te sueño, te veo y me encuentro. Sigo aprendiendo, no soy un ejemplo, hago lo que puedo y cada día puedo menos, o mas. Ni siquiera se eso", siguió con mucho dolor Gianinna Maradona.

Y profundizó: "El tiempo termino dándome la razón, pero de nada vale si vos ya no estás. Hubiese preferido no tenerla. Me consuela saber que siempre te dije TODO. Todo y mas. Abrazo tus enojos y me abrazo los míos. Sin entender solo aceptando que vos también hiciste lo que pudiste con lo que hicieron de vos. En un mundo repleto de hipócritas los reales, diferentes, los que viven sin pedir explicaciones, los que hacen lo que sienten, los que hacen lo que dicen, son los locos, son los hijos de puta".

"No me voy a rendir, la 10 en la espalda nunca la lleve pero tu apellido y tu legado de seguir pese a todo y todos va a seguir viviendo en mi. Mas quieren verme caer mas me voy a levantar, en definitiva caerse también es volar un instante. Te amo y te voy a extrañar hasta que nos volvamos a encontrar! Gracias por seguir sosteniendo desde allá!", expresó la hija del Diez.

Y cerró: "Gracias por ellas, y GRACIAS x la familia de tus fanáticos que me hacen sentirte un poquito mas cerca! Tu legado x el mundo, tu legado como bandera! TE AMO ARMANDO DE MI ALMA!".

La respuesta de Gianinna Maradona a Thelma Fardin

La hija de Diego Maradona, Gianinna Maradona, respondió a las fuertes declaraciones de la actriz Thelma Fardin contra su padre. "Hablar de una persona que no conocés, te hace hablar más de vos que de él", escribió la hija del astro en Instagram.