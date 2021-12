Se hartó el Negro González Oro: "Me cansé, voy a contar todo..."

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCW7I4k6Llka%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQysys0FrdqjiqCMfi5uvn6xfUkkU9z9ypxuUDrFKjIxpsef1oMZCZCGSoBx4RzlwZCFyosZB0kRtPHxL32YyS7U0DWe3AYTDzaxQos7FTYSwGo0BkZAHFwz2ef3Kviu29AaPWRsAiL24wHRcHPvbBAZC4o5qKReKN7qhYsHSq9vrtiiE3j4ZD View this post on Instagram A post shared by Negro Oro (@oscar_gonzalezoro)

"En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", comenzó diciendo el Negro Oro.

Además, en una segunda publicación, el reconocido presentador argentino dejó entrever otro conflicto del que decidió no explayarse demasiado, aunque deslizó: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país".

En tanto, en una historia que subió a esa misma red social, González Oro escribió: "Fe, que 2022 será mejor", dando a entender que pese al mal momento que está atravesando, no pierde las esperanzas de un futuro prometedor.

Cuántos hijos tiene el Negro Oro

El Negro Oro tiene dos hijo, Agustín y Pablo González Pérez Corral. Uno vive en Lóndres y otro en Madrid.