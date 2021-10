Es así que desde A24 Show la icónica vedette de los '80 y '90 rompió el silencio. Consultada sobre las escenas del tercer capítulo de la bioserie y la posibilidad de que fuera ella el personaje de Mónica quien aparece en un juego erótico en la cama con un jovencísimo Maradona tras la presentación de Guillermo Coppola , Amalia González aseguró de entrada "No soy yo , jamás estuve en una habitación con Diego de esa forma " .

Monica y Maradona.jpg Una de las escenas de Maradona: Sueño Bendito, donde un jovencísimo Diego Maradona pasa la noche con una vedette que le presentó Guillermo Coppola, casualmente su novia. Foto: captura Sueño Bendito.

Al tiempo que agregó "Nunca tuve el pelo así y no compartí el momento que muestra esa escena" , para luego dejar en claro "Yo era la mujer de Coppola. Intocable aunque se llamara Diego Maradona. Guillermo jamás lo hubiera aceptado. Y yo tampoco " .

Diego, Mónica y Coppola.jpg La escena en la que Guillermo Copolla le presenta su novia vedette en un boliche a Diego Maradona. Foto: captura 'Maradona: Sueño Bendito'.

No obstante, cabe destacar que al comienzo de cada capítulo Amazon aclara que "algunos elementos fueron creados para dramatización".

La defensa de Guillermo Coppola tras el primer capítulo de Maradona: Sueño Bendito

Guillermo Coppola reaccionó de inmediato ante el estreno de Maradona: Sueño Bendito, la biopic de Amazon Prime sobre la vida de Diego Maradona .

El ex representante y amigo de Diego Maradona, Guillermo Coppola, habló con Guido Zaffora del ciclo Es por ahí de América Tv, horas después de haber sido señalado como el villano de la serie ante el episodio que el astro del fútbol vivió en Uruguay en el año 2000 y que casi le cuesta la vida.

guillermo-coppola-sueno-bendito-amazon.jpg Guillermo Coppola es interpretado en su edad madura por el actor Jean Pierre Noher en la serie sobre la vida de Diego Maradona, Sueño Bendito.

"Es una serie de ficción, como tal hay que tomarla, en la ficción hay asesinos, atorrantes, vagos, terroristas, es la parte que le toca a uno. Pero la historia fue mucho más dramática, realmente de lo que se cuenta, y la ida en la ambulancia, sí, fue ganar tiempo porque si no, no llegábamos tal vez, afortunadamente sí, de haber esperado a la ambulancia no sabíamos el tiempo que hubiésemos tardado, de otra forma cargué nafta en La Barra, efectivamente, Diego después en su primer declaración dijo que yo le salvé la vida, cosa que no es así, la vida se la salvaron los médicos, yo lo que hice fue acelerar el trámite de la llegada, y un detalle: no tomo café. " , dijo Coppola sin estar enojado por el tono que se le dio a su personaje.