Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

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Jubilados y pensionados del SIPA: titulares que perciben sus haberes mensuales a través de la ANSES.
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Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: personal en situación de retiro de fuerzas federales o provinciales que resida en el distrito.
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Titulares de pensiones graciables o no contributivas: siempre que el ingreso familiar individual no supere el techo de $1.071.000 fijado por la normativa.
¿Cómo hacer el trámite del pase de subte gratis paso a paso?
Para facilitar el acceso y evitar gestiones periódicas, el sistema eliminó la exigencia de la certificación negativa de ANSES:
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Canal digital: ingresar a la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.
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Canal presencial: concurrir a las Sedes Comunales de la Ciudad de Buenos Aires.
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Documentación requerida: presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el último recibo de haberes (sin certificaciones adicionales).
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Plazo de vigencia: la gestión se realiza una sola vez y otorga una validez de 5 años consecutivos sin necesidad de renovación anual.
¿Cuándo entra en vigencia y cómo se pasa por el molinete con DNI?
Para evitar demoras en los accesos a los andenes, la empresa concesionaria y la Ciudad trabajan en la adecuación técnica de los molinetes:
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Integración tecnológica: las terminales de cobro y validación quedarán enlazadas en forma directa con las bases de datos oficiales.
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Asociación al DNI: el sistema vinculará la franquicia gratuita directamente con el número de documento de identidad del beneficiario para habilitar el paso automático en cualquier estación de la red.
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Entrada en vigencia: el mecanismo quedará habilitado formalmente en las próximas semanas una vez publicado el decreto reglamentario en el Boletín Oficial porteño.