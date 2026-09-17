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Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

La Legislatura porteña promulgó la ley que elimina las restricciones horarias y habilita el viaje sin cargo todos los días para adultos mayores. La medida alcanza a beneficiarios de la ANSES y retirados de las fuerzas de seguridad con un tope de ingresos específico.

Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

Los jubilados y pensionados que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrán viajar en subte gratis todos los días y en cualquier franja horaria tras la promulgación de la nueva ley porteña. El beneficio comprende a quienes perciban ingresos de hasta dos haberes mínimos y medio —equivalentes a $1.071.000 netos mensuales a valores de septiembre— y se encuentra a la espera de su reglamentación operativa en las próximas semanas para entrar en vigencia efectiva.

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La normativa deroga el esquema tradicional que limitaba la gratuidad a días y horarios no pico, simplificando la gestión a un único trámite con validez por un lustro.

¿Cuánto se ahorra y cuál es el tope de ingresos para viajar gratis en el subte?

Subte gratis para jubilados en CABA: cu&aacute;les son los requisitos

Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

El pase libre exime del pago total de la tarifa y contempla las siguientes pautas económicas:

  • Costo del pasaje: bonificación del 100% en todas las líneas de subte de la red de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Tope de ingresos mensual: no superar dos haberes mínimos y medio, fijado en $1.071.000 netos a valores de septiembre.

  • Amplitud horaria: habilita el paso gratuito durante las 24 horas del servicio, los siete días de la semana (se eliminan las bandas horarias reducidas que regían anteriormente).

¿Cuáles son los requisitos para viajar gratis en el subte?

La cobertura del nuevo régimen alcanza a los siguientes sectores pasivos mayores de 60 años:

  • Jubilados y pensionados del SIPA: titulares que perciben sus haberes mensuales a través de la ANSES.

  • Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: personal en situación de retiro de fuerzas federales o provinciales que resida en el distrito.

  • Titulares de pensiones graciables o no contributivas: siempre que el ingreso familiar individual no supere el techo de $1.071.000 fijado por la normativa.

¿Cómo hacer el trámite del pase de subte gratis paso a paso?

Para facilitar el acceso y evitar gestiones periódicas, el sistema eliminó la exigencia de la certificación negativa de ANSES:

  • Canal digital: ingresar a la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.

  • Canal presencial: concurrir a las Sedes Comunales de la Ciudad de Buenos Aires.

  • Documentación requerida: presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el último recibo de haberes (sin certificaciones adicionales).

  • Plazo de vigencia: la gestión se realiza una sola vez y otorga una validez de 5 años consecutivos sin necesidad de renovación anual.

¿Cuándo entra en vigencia y cómo se pasa por el molinete con DNI?

Para evitar demoras en los accesos a los andenes, la empresa concesionaria y la Ciudad trabajan en la adecuación técnica de los molinetes:

  • Integración tecnológica: las terminales de cobro y validación quedarán enlazadas en forma directa con las bases de datos oficiales.

  • Asociación al DNI: el sistema vinculará la franquicia gratuita directamente con el número de documento de identidad del beneficiario para habilitar el paso automático en cualquier estación de la red.

  • Entrada en vigencia: el mecanismo quedará habilitado formalmente en las próximas semanas una vez publicado el decreto reglamentario en el Boletín Oficial porteño.

En pocas palabras

  • Subte gratis: Promulgada ley para viaje sin cargo diario para jubilados y pensionados en CABA.
  • Requisitos: Ser jubilado/pensionado con ingresos hasta 2,5 haberes mínimos y no superar $1.071.000 netos mensuales.
  • Trámite: Simplificado, se realiza una sola vez con DNI y último recibo de haberes, con vigencia de 5 años.
Resumen generado por Thinkindot AI
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