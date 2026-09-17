Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

Jubilados y pensionados del SIPA: titulares que perciben sus haberes mensuales a través de la ANSES .

Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: personal en situación de retiro de fuerzas federales o provinciales que resida en el distrito.

Titulares de pensiones graciables o no contributivas: siempre que el ingreso familiar individual no supere el techo de $1.071.000 fijado por la normativa.

¿Cómo hacer el trámite del pase de subte gratis paso a paso?

Para facilitar el acceso y evitar gestiones periódicas, el sistema eliminó la exigencia de la certificación negativa de ANSES:

Canal digital: ingresar a la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.

Canal presencial: concurrir a las Sedes Comunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Documentación requerida: presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el último recibo de haberes (sin certificaciones adicionales).

Plazo de vigencia: la gestión se realiza una sola vez y otorga una validez de 5 años consecutivos sin necesidad de renovación anual.

¿Cuándo entra en vigencia y cómo se pasa por el molinete con DNI?

Para evitar demoras en los accesos a los andenes, la empresa concesionaria y la Ciudad trabajan en la adecuación técnica de los molinetes: