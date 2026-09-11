Viajes gratis para jubilados: quiénes pueden pedir el pase libre y cuánto hay que cobrar

Costo del pasaje: bonificación del 100% en todas las líneas de subte de la red de la Ciudad de Buenos Aires.

bonificación del 100% en todas las líneas de subte de la red de la Ciudad de Buenos Aires. Tope de ingresos mensual: no superar dos haberes mínimos y medio, fijado en $1.071.000 netos a valores de septiembre.

no superar dos haberes mínimos y medio, fijado en netos a valores de septiembre. Amplitud horaria: habilita el paso gratuito durante las 24 horas del servicio, los siete días de la semana (se eliminan las bandas horarias reducidas que regían anteriormente).

¿Quiénes pueden viajar gratis en el subte y qué requisitos deben cumplir?

La cobertura del nuevo régimen alcanza a los siguientes sectores pasivos mayores de 60 años:

Jubilados y pensionados del SIPA: titulares que perciben sus haberes mensuales a través de la ANSES .

titulares que perciben sus haberes mensuales a través de la . Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad: personal en situación de retiro de fuerzas federales o provinciales que resida en el distrito.

personal en situación de retiro de fuerzas federales o provinciales que resida en el distrito. Titulares de pensiones graciables o no contributivas: siempre que el ingreso familiar individual no supere el techo de $1.071.000 fijado por la normativa.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro y el bono.

¿Cómo hacer el trámite del pase de subte gratis paso a paso?

Para facilitar el acceso y evitar gestiones periódicas, el sistema eliminó la exigencia de la certificación negativa de ANSES:

Canal digital: ingresar a la plataforma oficial de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.

ingresar a la plataforma oficial de del Gobierno de la Ciudad. Canal presencial: concurrir a las Sedes Comunales de la Ciudad de Buenos Aires.

concurrir a las Sedes Comunales de la Ciudad de Buenos Aires. Documentación requerida: presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el último recibo de haberes (sin certificaciones adicionales).

presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico vigente y el último recibo de haberes (sin certificaciones adicionales). Plazo de vigencia: la gestión se realiza una sola vez y otorga una validez de 5 años consecutivos sin necesidad de renovación anual.

¿Cuándo entra en vigencia y cómo se pasa por el molinete con DNI?

Para evitar demoras en los accesos a los andenes, la empresa concesionaria y la Ciudad trabajan en la adecuación técnica de los molinetes: