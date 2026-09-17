¿Vuelve a La Plata? La insólita situación defensiva por la que Estudiantes quiere a Marcos Rojo

Cuál es la situación contractual de Marcos Rojo en Racing

El exjugador de la Selección Argentina y subcampeón del mundo en Brasil 2014 se encuentra actualmente consolidado como uno de los referentes de Racing Club. El zaguero mantiene contrato vigente con la Academia hasta diciembre, vínculo que fue extendido por la gestión de Diego Milito en enero, justamente cuando el futbolista estuvo cerca de concretar su retorno a la institución donde debutó profesionalmente.

Pese a este compromiso contractual con el equipo de Avellaneda, la dirigencia albirroja busca tentarlo para encarar un último baile internacional. Para Rojo significaría la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta con la que ya se consagró campeón de la Copa Libertadores en la edición 2009, aportando jerarquía y experiencia para paliar las ausencias en el tramo decisivo del torneo.