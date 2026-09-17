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¿Vuelve a La Plata? La insólita situación defensiva por la que Estudiantes quiere a Marcos Rojo

Tras clasificar a semifinales de la Libertadores, Estudiantes quiere repatriar a Marcos Rojo ante la falta de defensores. Los detalles.

Marcos Rojo. 

Marcos Rojo. 

Estudiantes de La Plata firmó una noche histórica en Brasil al vencer por 1-0 a Corinthians, un triunfo que le permitió clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 17 años. Mientras aguarda por el desenlace del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle para conocer a su próximo rival, la dirigencia del club albirrojo comenzó a moverse con rapidez en el mercado de pases e inició conversaciones para incorporar a Marcos Rojo como refuerzo inmediato de cara a la recta final del certamen continental.

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El interés por repatriar al experimentado zaguero central no es casual. Tras años de desencuentros —marcados por su breve etapa interrumpida durante la pandemia y su posterior desembarco en Boca Juniors en 2021—, el defensor formado en el club vuelve a estar en carpeta de la comisión directiva encabezada por Juan Sebastián Verón. La urgencia responde a un cuadro complejo en el armado de la zaga, ya que dos de los defensores titulares ante el Timao quedaron suspendidos para el partido de ida de las semifinales.

Por qué Estudiantes de La Plata busca incorporar a Marcos Rojo para las semifinales

La necesidad de sumar un futbolista en el puesto quedó expuesta tras el desgaste del choque en territorio paulista. Por un lado, Leandro González Pírez recibió una tarjeta amarilla en la jugada sobre el cierre que derivó en el penal errado por Memphis Depay, sanción que le impedirá estar presente en el primer chico de la siguiente instancia. Por otro lado, Tomás Palacios también acumuló una amonestación que lo deja al margen del próximo duelo; si bien el jugador se desempeñó como lateral izquierdo y asistió a Alexis Castro en el gol de la victoria, suele ocupar un lugar en la zaga central.

Frente a este escenario, el director técnico Alexander Medina cuenta con un margen de maniobra muy acotado en la zaga. El único defensor central profesional disponible es Ramiro Funes Mori, quien recientemente se reincorporó tras superar una serie de lesiones y pudo sumar algunos minutos en Brasil. Como alternativas de emergencia, el DT dispone de dos juveniles: Valente Pierani y Máximo Desábato, hijo del emblemático exjugador del club, Leandro "Chavo" Desábato.

Cuál es la situación contractual de Marcos Rojo en Racing

El exjugador de la Selección Argentina y subcampeón del mundo en Brasil 2014 se encuentra actualmente consolidado como uno de los referentes de Racing Club. El zaguero mantiene contrato vigente con la Academia hasta diciembre, vínculo que fue extendido por la gestión de Diego Milito en enero, justamente cuando el futbolista estuvo cerca de concretar su retorno a la institución donde debutó profesionalmente.

Pese a este compromiso contractual con el equipo de Avellaneda, la dirigencia albirroja busca tentarlo para encarar un último baile internacional. Para Rojo significaría la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta con la que ya se consagró campeón de la Copa Libertadores en la edición 2009, aportando jerarquía y experiencia para paliar las ausencias en el tramo decisivo del torneo.

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