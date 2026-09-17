¿Vuelve a La Plata? La insólita situación defensiva por la que Estudiantes quiere a Marcos Rojo

Estudiantes de La Plata firmó una noche histórica en Brasil al vencer por 1-0 a Corinthians, un triunfo que le permitió clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 17 años. Mientras aguarda por el desenlace del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle para conocer a su próximo rival, la dirigencia del club albirrojo comenzó a moverse con rapidez en el mercado de pases e inició conversaciones para incorporar a Marcos Rojo como refuerzo inmediato de cara a la recta final del certamen continental.