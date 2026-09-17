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Furor en Prime Video por "Enfrentados: Marfil", la nueva película de Ester Expósito

La adaptación cinematográfica del libro Marfil es un éxito en Prime Video. Además, las películas de Mercedes Ron arrasan en las listas de contenido de habla no inglesa esta semana.

Ester Expósito arrasa con el estreno de la película Enfrentados: Marfil. (Foto: Gentileza Prime Video)

Ester Expósito arrasa con el estreno de la película "Enfrentados: Marfil". (Foto: Gentileza Prime Video)

Esta semana en Prime Video vale la pena destacar que Enfrentados: Marfil ha llegado al puesto número 1 tanto en la lista global como en la de contenido de habla no inglesa más visto del Top 10, lo que demuestra la continua popularidad de la autora española Mercedes Ron, con quien Amazon MGM Studios tiene un acuerdo de derecho preferente.

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Enfrentados: Marfil ya está disponible en Prime Video (estrenó el 9 de septiembre) y es protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García. La nueva película es una adaptación cinematográfica del libro Marfil, la primera entrega de la exitosa duología Enfrentados de la autora superventas Mercedes Ron.

Además, las películas de Mercedes Ron arrasan en las listas de contenido de habla no inglesa esta semana: la mitad del Top 10 de películas Prime Originals(de habla no inglesa) más vistas a nivel mundial pertenecen a la autora, incluyendo Enfrentados: Marfil en el puesto #1, Culpa mía en el #4, Dímelo bajito en el #5, Culpa nuestra en el #6 y Culpa tuya en el #7. Esto refuerza el dominio de la autora en las listas del Top 10 tras el lanzamiento de Culpa tuya: Londres el pasado mes de junio.

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

Sobre esta noticia del Top 10 Ranking semanal, la autora Mercedes Ron comentó:"Cada vez que uno de mis libros cobra vida en una adaptación siento la presión, así que mi reacción cuando me enteré de que éramos el número uno sentí, ante todo, una felicidad inmensa, tanto por mí como por el increíble equipo que hizo esto posible. Estoy enormemente agradecida con las audiencias que nos siguen apoyando cada día, porque nada de esto sería posible sin los televidentes".

Y agregó: "Creo que el público conecta con mis historias porque todos mis libros combinan no solo romance, sino también acción, thriller y otros géneros, lo que nos ayuda a llegar a un público más amplio e internacional. Marfil, en particular, es una historia más madura, con un personaje femenino independiente, con carácter y comprometida. No es sólo bonita; es fuerte y decidida, lo que la convierte en un personaje aspiracional".

Nicole Clemens, VP y Encargada de Originales Internacionales en Amazon MGM Studios, añadió: "¡Mercedes lo ha vuelto a hacer! Sus historias tienen una capacidad incomparable para conectar con la audiencia de Prime Video en todo el mundo. Estamos más que felices de que nuestra adaptación de Marfil haya sido recibida con la misma pasión que la franquicia Culpables anteriormente. Tras ver la reacción de cientos de fans apasionados en el estreno de la semana pasada en Madrid, no nos sorprende que este fervor se haya traducido en espectadores en todo el mundo. ¡Nos entusiasma darle a nuestro público la próxima obsesión de la “Casa Ron”!".

(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

Sobre Mercedes Ron y Prime Video

  • Mercedes Ron escribió la trilogía Culpables a sus veinte años, mientras construía una audiencia masiva en Wattpad. La duología Enfrentados fue su segunda serie de libros escrita después de Culpables.
  • Prime Video mantiene una colaboración a largo plazo con Ron, denominada la "Casa de Ron", centrada en adaptaciones cinematográficas de las series de libros más populares de la autora. Hasta la fecha, esta alianza ha producido o anunciado 11 adaptaciones, incluyendo el fenómeno global de la trilogía en español Culpables, que ha sido vista por más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, la trilogía Dímelo bajito, la duología Enfrentados y las adaptaciones en inglés del Reino Unido de la franquicia Culpables (Culpa mía: Londres, Culpa tuya: Londres y Culpa nuestra: Londres).
  • Amazon MGM Studios también está desarrollando el libro de Ron titulado 30 sunsets para enamorarte de la serie Bali, lo que representa la primera adaptación estadounidense de la obra de la escritora superventas española.
  • La base global de fans de Ron continúa creciendo, incluyendo:
    • Películas: La franquicia Culpables ha sido vista por más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, convirtiéndose en el Original Internacional más visto en la historia de Prime Video a nivel global y posicionándose en el puesto #1 en más de 170 países en su lanzamiento, con más del 90% de las reproducciones provenientes de fuera de España.
(Foto: Gentileza Prime Video).

(Foto: Gentileza Prime Video).

Libros: Convertida en una trilogía superventas del New York Times, el éxito de las películas de la serie Culpables impulsó aún más el alcance editorial de Ron — pasando de 1 millón a 6 millones de copias vendidas en todo el mundo, con traducciones a 26 idiomas y publicaciones en 50 países. Tan solo los libros de Culpables acumulan 115 millones de lecturas en Wattpad.

Redes sociales: El contenido relacionado con Culpables ha generado 2.7 billones de reproducciones en TikTok. El primer vistazo de Culpa Nuestra generó 327 millones de vistas en plataformas sociales al momento de su lanzamiento — el tráiler más visto de cualquier película original de streaming en su semana de estreno.

Las adaptaciones de la "Casa de Ron" son una pieza clave del éxito reciente de Prime Video y Amazon MGM Studios en el género juvenil (YA) para televisión y cine, abarcando éxitos estadounidenses como Off Campus, El verano en que me enamoré y Éramos mentirosos así como revelaciones internacionales originales como Maxton Hall (de Alemania) y Love Me, Love Me (de Italia).

Tráiler oficial de Enfrentados Marfil en Prime Video

En pocas palabras

  • Éxito en Prime Video: La película "Enfrentados: Marfil" de Mercedes Ron y protagonizada por Ester Expósito alcanzó el puesto #1 global.
  • Dominio de Mercedes Ron: Cinco de sus adaptaciones de libros ocupan lugares en el Top 10 global de habla no inglesa en Prime Video.
  • Colaboración "Casa de Ron": Prime Video expande su acuerdo con la autora, con 11 adaptaciones en desarrollo o ya estrenadas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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