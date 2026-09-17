Furor en Prime Video por "Enfrentados: Marfil", la nueva película de Ester Expósito

Y agregó: "Creo que el público conecta con mis historias porque todos mis libros combinan no solo romance, sino también acción, thriller y otros géneros, lo que nos ayuda a llegar a un público más amplio e internacional. Marfil, en particular, es una historia más madura, con un personaje femenino independiente, con carácter y comprometida. No es sólo bonita; es fuerte y decidida, lo que la convierte en un personaje aspiracional".

Nicole Clemens, VP y Encargada de Originales Internacionales en Amazon MGM Studios, añadió: "¡Mercedes lo ha vuelto a hacer! Sus historias tienen una capacidad incomparable para conectar con la audiencia de Prime Video en todo el mundo. Estamos más que felices de que nuestra adaptación de Marfil haya sido recibida con la misma pasión que la franquicia Culpables anteriormente. Tras ver la reacción de cientos de fans apasionados en el estreno de la semana pasada en Madrid, no nos sorprende que este fervor se haya traducido en espectadores en todo el mundo. ¡Nos entusiasma darle a nuestro público la próxima obsesión de la “Casa Ron”!".

(Foto: Gentileza Prime Video).

Sobre Mercedes Ron y Prime Video

Mercedes Ron escribió la trilogía Culpables a sus veinte años, mientras construía una audiencia masiva en Wattpad. La duología Enfrentados fue su segunda serie de libros escrita después de Culpables.

Prime Video mantiene una colaboración a largo plazo con Ron, denominada la "Casa de Ron", centrada en adaptaciones cinematográficas de las series de libros más populares de la autora. Hasta la fecha, esta alianza ha producido o anunciado 11 adaptaciones, incluyendo el fenómeno global de la trilogía en español Culpables, que ha sido vista por más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, la trilogía Dímelo bajito, la duología Enfrentados y las adaptaciones en inglés del Reino Unido de la franquicia Culpables (Culpa mía: Londres, Culpa tuya: Londres y Culpa nuestra: Londres).

Amazon MGM Studios también está desarrollando el libro de Ron titulado 30 sunsets para enamorarte de la serie Bali, lo que representa la primera adaptación estadounidense de la obra de la escritora superventas española.

La base global de fans de Ron continúa creciendo, incluyendo: Películas: La franquicia Culpables ha sido vista por más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, convirtiéndose en el Original Internacional más visto en la historia de Prime Video a nivel global y posicionándose en el puesto #1 en más de 170 países en su lanzamiento, con más del 90% de las reproducciones provenientes de fuera de España.



(Foto: Gentileza Prime Video).

Libros: Convertida en una trilogía superventas del New York Times, el éxito de las películas de la serie Culpables impulsó aún más el alcance editorial de Ron — pasando de 1 millón a 6 millones de copias vendidas en todo el mundo, con traducciones a 26 idiomas y publicaciones en 50 países. Tan solo los libros de Culpables acumulan 115 millones de lecturas en Wattpad.

Redes sociales: El contenido relacionado con Culpables ha generado 2.7 billones de reproducciones en TikTok. El primer vistazo de Culpa Nuestra generó 327 millones de vistas en plataformas sociales al momento de su lanzamiento — el tráiler más visto de cualquier película original de streaming en su semana de estreno.

Las adaptaciones de la "Casa de Ron" son una pieza clave del éxito reciente de Prime Video y Amazon MGM Studios en el género juvenil (YA) para televisión y cine, abarcando éxitos estadounidenses como Off Campus, El verano en que me enamoré y Éramos mentirosos así como revelaciones internacionales originales como Maxton Hall (de Alemania) y Love Me, Love Me (de Italia).

Tráiler oficial de Enfrentados Marfil en Prime Video