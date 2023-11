El PÉSIMO ANUNCIO de WhatsApp que correr ahora en NOVIEMBRE 

Whatsapp, propiedad de Meta Platforms, Inc. (anteriormente conocida como Facebook, Inc.), ha sido durante mucho tiempo la aplicación de mensajería número uno en todo el mundo, utilizada por miles de millones de personas para mantenerse en contacto con amigos y familiares. Sin embargo, la tecnología avanza rápidamente, y las versiones antiguas de smartphones ya no pueden soportar las últimas actualizaciones y características de las aplicaciones modernas.

Los modelos específicos que se verán afectados incluyen algunos teléfonos Samsung como el Galaxy Core, Galaxy Trend Lite, Galaxy Ace 2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II y Galaxy X cover 2. Además, varios modelos de LG como el Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5, Optimus L3 II, Optimus L7II, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3, Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus L4 II, Optimus F6, Enact y Lucid 2 también quedarán sin acceso a Whatsapp a partir de la fecha límite.

La lista de dispositivos afectados también incluye algunos modelos de Huawei, Sony, Lenovo, ZTE, Faea, Wiko y Archos, lo que indica que esta decisión de Whatsapp tiene un alcance global y afecta a usuarios de una variedad de marcas y modelos de smartphones.

La noticia ha llevado a muchos usuarios a considerar la posibilidad de actualizar sus dispositivos a modelos más recientes y compatibles con las últimas tecnologías. Sin embargo, también ha suscitado preocupaciones sobre la obsolescencia programada y la necesidad de que las empresas tecnológicas brinden soporte a dispositivos más antiguos durante un período de tiempo más largo.

En última instancia, la decisión de Whatsapp de dejar de ser compatible con estos modelos de smartphones a partir del 30 de noviembre ha planteado preguntas importantes sobre el equilibrio entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad, y ha llevado a los usuarios a reflexionar sobre el ciclo de vida de sus dispositivos electrónicos en un mundo cada vez más digitalizado.