La reacción y conmovedor pedido de Justicia de famosas tras el crimen de Agostina Vega: "Horror"

Ángela Torres expresó su tristeza y preocupación por este caso y compartió un extenso posteo: “Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. a pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar. No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos”.

“Por eso la lucha no puede ser solamente de las mujeres. Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso. ninguna persona debería crecer con miedo. ninguna familia debería atravesar un dolor así”, analizó la cantante.

Nazarena Vélez, en tanto, subió a su cuenta de Instagram replicando otro posteo: “Ayer también apareció muerta otra adolescente en Misiones”. Cinthia Fernández comentó conmovida con una imagen de la niña: "Qué tremendo este caso, qué tristeza".

La actriz Dolores Fonzi también utilizó su perfil de Instagram para sumarse al reclamo colectivo y convocar su apoyo a la marcha por pedido de Justicia: “Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente, para pasarnos todos los pueblos hasta que dejen de matarnos. Este 3J nos vemos en las calles!”.

Lali Espósito utilizó su perfil en Instagram para compartir una placa pidiendo Justicia por Agostina. "Cuántas Agostinas más? Las mujeres marchan y las reprimen? Basta, basta", remarcó por su parte la conductora Georgina Barbarossa.

La actriz Julieta Díaz también se manifestó conmovida por el caso: "No aparecemos muertas, nos matan. Justicia por Agostina", compartió desde sus historias.

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El dolor de Luciana Salazar por la muerte de Agostina Vega en Córdoba

Luciana Salazar manifestó su profundo dolor tras conocerse que Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, fue encontrada sin vida el sábado por la tarde luego de una semana de intensa búsqueda.

Una de las primeras en pronunciarse fue Luciana Salazar, quien utilizó su cuenta de X para compartir un mensaje sobre lo ocurrido. "Todo un horror. Pobre niña", escribió junto a un emoji llorando.