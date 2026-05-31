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INVESTIGACIÓN Y DOLOR

La desgarradora revelación del abuelo de Agostina Vega y su teoría sobre el asesinato

La familia de la adolescente atraviesa horas dolorosas tras la confirmación del crimen. En medio de la conmoción, su abuelo reveló que la madre permanece internada y aún no fue informada sobre la muerte de su hija.

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La desgarradora revelación del abuelo de Agostina Vega y su teoría sobre el asesinato. (Foto: A24.com)

La desgarradora revelación del abuelo de Agostina Vega y su teoría sobre el asesinato. (Foto: A24.com)

Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar quiénes participaron del asesinato de la adolescente de 14 años, la familia de Agostina Vega atraviesa horas de profundo dolor. En ese contexto, Miguel, el abuelo de la víctima, brindó un desgarrador testimonio y reveló que la madre de la joven aún no fue informada oficialmente sobre la muerte de su hija.

Leé también Córdoba estalló tras el hallazgo de Agostina Vega: protestas, cortes y enfrentamientos con la Policía
Protestas, cortes y enfrentamientos con la policía. (Foto: captura A24)

“Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a decir”, expresó con la voz quebrada a los medios frente a la vivienda familiar, donde vecinos y allegados se acercaron durante toda la noche para acompañar a los familiares con velas, flores y mensajes de apoyo.

La situación es especialmente delicada porque Melisa Heredia, madre de Agostina, permanece internada bajo asistencia médica luego de sufrir una severa descompensación durante los días de búsqueda.

Abuelo de Agostina: “Es el peor momento de nuestra vida”

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Miguel describió el impacto que provocó en toda la familia la confirmación del hallazgo de los restos de la adolescente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. “Es el peor momento de nuestra vida. No esperábamos esto. Estábamos esperanzados de que mi nieta estuviera con vida y hoy acá con nosotros”, sostuvo.

El hombre aseguró que la familia permanece unida para intentar atravesar una tragedia que modificó para siempre sus vidas. “La vida nuestra no es la misma a partir de ahora. Nos va a faltar siempre Agostina”, afirmó.

La adolescente era intensamente buscada desde el sábado 23 de mayo, cuando salió de su casa para encontrarse con Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento en la causa. La principal línea investigativa sostiene que la adolescente habría sido víctima de un abuso sexual seguido de una agresión fatal.

La angustia por comunicarle la noticia a la mamá

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Uno de los momentos más impactantes de la entrevista se produjo cuando Miguel confirmó que Melisa todavía no sabía que su hija había sido asesinada. Según explicó, los médicos recomendaron esperar para informarle la noticia debido a su estado de salud.

“Ahora nos queda la peor parte: decirle a la mamá que no tiene más a su hija”, señaló. Consultado sobre cómo imagina ese momento, respondió con absoluta sinceridad: “Yo tampoco me imagino cómo se lo voy a decir. Va a tener miles de preguntas y no voy a saber cómo respondérselas”.

La familia espera que la comunicación se realice con acompañamiento psicológico, psiquiátrico y médico para evitar una nueva crisis.

“Estoy convencido de que hay más personas implicadas”

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Claudio Barrelier es el &uacute;nico detenido hasta el momento en la causa. Aparece en una c&aacute;mara de seguridad con Agostina Vega y se lo vio en el descampado donde aparecieron los restos de la nena.

Claudio Barrelier es el único detenido hasta el momento en la causa. Aparece en una cámara de seguridad con Agostina Vega y se lo vio en el descampado donde aparecieron los restos de la nena.

Mientras la investigación avanza bajo secreto de sumario, Miguel se mostró convencido de que el principal acusado no actuó solo. “No voy a parar hasta que esté el último responsable preso”, advirtió.

Y agregó: “Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más personas involucradas”.

Las sospechas de la familia coinciden con algunas de las líneas de investigación que analiza la fiscalía, que intenta reconstruir qué ocurrió después de que Agostina ingresara al domicilio de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico.

Las cámaras de seguridad registraron a la adolescente entrando al lugar junto al acusado, pero nunca saliendo.

El reclamo de Justicia por Agostina Vega

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Durante la entrevista, el abuelo también defendió a su hija de las versiones que circularon en redes sociales y algunos sectores de la opinión pública. “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver. Ella no está imputada ni investigada”, aclaró.

Además, sostuvo que la familia es completamente ajena a cualquier sospecha. “Somos una familia unida, somos buena gente. Todo lo que están hablando de ella es mentira”, afirmó.

Con bronca y dolor, también apuntó contra el principal sospechoso del crimen. “Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios”, expresó.

Una familia atravesada por el dolor

Miguel reconoció que la tragedia los dejó devastados, aunque aseguró que seguirá adelante para exigir justicia por Agostina. “Estoy quebrado, pero no roto. Me voy a enderezar”, dijo.

También destacó el acompañamiento recibido durante las últimas horas. “Vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo. Me llamaron hasta de Chile para darme apoyo”, contó emocionado.

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