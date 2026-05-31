La desgarradora revelación del abuelo de Agostina Vega y su teoría sobre el asesinato

Miguel describió el impacto que provocó en toda la familia la confirmación del hallazgo de los restos de la adolescente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. “Es el peor momento de nuestra vida. No esperábamos esto. Estábamos esperanzados de que mi nieta estuviera con vida y hoy acá con nosotros”, sostuvo.

El hombre aseguró que la familia permanece unida para intentar atravesar una tragedia que modificó para siempre sus vidas. “La vida nuestra no es la misma a partir de ahora. Nos va a faltar siempre Agostina”, afirmó.

La adolescente era intensamente buscada desde el sábado 23 de mayo, cuando salió de su casa para encontrarse con Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento en la causa. La principal línea investigativa sostiene que la adolescente habría sido víctima de un abuso sexual seguido de una agresión fatal.

La angustia por comunicarle la noticia a la mamá

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Uno de los momentos más impactantes de la entrevista se produjo cuando Miguel confirmó que Melisa todavía no sabía que su hija había sido asesinada. Según explicó, los médicos recomendaron esperar para informarle la noticia debido a su estado de salud.

“Ahora nos queda la peor parte: decirle a la mamá que no tiene más a su hija”, señaló. Consultado sobre cómo imagina ese momento, respondió con absoluta sinceridad: “Yo tampoco me imagino cómo se lo voy a decir. Va a tener miles de preguntas y no voy a saber cómo respondérselas”.

La familia espera que la comunicación se realice con acompañamiento psicológico, psiquiátrico y médico para evitar una nueva crisis.

“Estoy convencido de que hay más personas implicadas”

caso agostina Vega cámara de seguridad y auto negro Claudio Barrelier es el único detenido hasta el momento en la causa. Aparece en una cámara de seguridad con Agostina Vega y se lo vio en el descampado donde aparecieron los restos de la nena.

Mientras la investigación avanza bajo secreto de sumario, Miguel se mostró convencido de que el principal acusado no actuó solo. “No voy a parar hasta que esté el último responsable preso”, advirtió.

Y agregó: “Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más personas involucradas”.

Las sospechas de la familia coinciden con algunas de las líneas de investigación que analiza la fiscalía, que intenta reconstruir qué ocurrió después de que Agostina ingresara al domicilio de Claudio Barrelier, en el barrio Cofico.

Las cámaras de seguridad registraron a la adolescente entrando al lugar junto al acusado, pero nunca saliendo.

El reclamo de Justicia por Agostina Vega

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Durante la entrevista, el abuelo también defendió a su hija de las versiones que circularon en redes sociales y algunos sectores de la opinión pública. “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver. Ella no está imputada ni investigada”, aclaró.

Además, sostuvo que la familia es completamente ajena a cualquier sospecha. “Somos una familia unida, somos buena gente. Todo lo que están hablando de ella es mentira”, afirmó.

Con bronca y dolor, también apuntó contra el principal sospechoso del crimen. “Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios”, expresó.

Una familia atravesada por el dolor

Miguel reconoció que la tragedia los dejó devastados, aunque aseguró que seguirá adelante para exigir justicia por Agostina. “Estoy quebrado, pero no roto. Me voy a enderezar”, dijo.

También destacó el acompañamiento recibido durante las últimas horas. “Vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo. Me llamaron hasta de Chile para darme apoyo”, contó emocionado.