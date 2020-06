Se confirmó que se jugará el US Open en las mismas fechas que estaba estipulado, pero con algunos cambios

El US Open, último Grand Slam de la temporada tenística, se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre, manteniendo sus fechas originales, y sin público como medida preventiva por la pandemia de coronavirus, según anunció este martes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.