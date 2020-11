Eduardo Puppo, el periodista que lucha para que le den a Vilas el N°1: "Los argumentos de la ATP no son sólidos"

Puppo y Vilas

El 27 de octubre, Netflix estrenó en simultáneo para 195 países el documental "Vilas, serás lo que debas ser o no serás nada", que hace foco sobre un segmento en particular de la vida profesional del mejor tenista argentino de la historia.

Si bien Guillermo es el gran protagonista, hay un actor de reparto muy especial que es el periodista e investigador Eduardo Puppo, que cubrió decenas de Grand Slam y Copa Davis a lo largo de su carrera, y de estrecha relación con Vilas: "Pasé de una relación periodista-jugador, a una relación periodista-jugador-amigo", cuenta el mismo Puppo.

En diálogo con Ovación24, Puppo reveló cómo fueron los 7 años en los que llevó adelante una investigación científica para pedir oficialmente a la ATP que le reconozca a Vilas el puesto de número uno del mundo, en los años 1975 y 1977. Pero hasta el momento, la ATP negó la investigación varias veces y en algunas semanas, volverá a responder el pedido, donde detrás hay abogados, jueces y tribunales.

"Hasta hoy no puedo entender que no lo reconozcan a Vilas como número 1. El argumento que nos dan es que no se puede cambiar la historia. No es sólido, porque no pedimos que cambien la historia sino que hagan bien el ranking con la historia que ya está escrita", remarcó Puppo en la entrevista en vivo para Ovación24.

Como la ATP sigue negando la investigación, el caso pasará a mayores: "Los tribunales de Londres determinarán si Vilas fue número 1 o no. Me parece aberrante que lo decidan ellos".

Sobre la masificación del caso, Puppo expresó: "Que algo tuyo salga en 195 países en simultáneo es muy fuerte. Quedaron muchas cosas afuera pero viéndolo entiendo que está bien. El espíritu de la película está, es honesta y sincera".