La declaración jurada que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción: las rectificaciones que hizo

Más allá de ese patrimonio no declarado, las tenencias registradas en cuentas bancarias y otros instrumentos formales resultan considerablemente menores. A fines de 2025 informó $25.500 en una caja de ahorro, casi $4 millones en una billetera virtual y apenas $274,20 en una cuenta corriente. También declaró una caja de ahorro en dólares radicada en Estados Unidos con un saldo equivalente a $8.994.452,58.

Entre las novedades de la presentación aparece además una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Adorni declaró el 50% de la propiedad, valuada en $88.594.824, mientras que la otra mitad figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Se trata del inmueble mencionado en la causa judicial en la que el contratista Marcelo Tabar afirmó haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin factura por trabajos de refacción. En una declaración rectificativa anterior, la vivienda figuraba únicamente a nombre de Angeletti.

La nueva declaración jurada también incorporó deudas que no habían sido informadas en registros anteriores. Entre los acreedores aparecen Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos jubiladas que, según consta en la investigación judicial, otorgaron a Adorni una hipoteca sin intereses por US$200.000 para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Cada una figura como acreedora por $71.250.000.

A ellas se suman Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo. Ambos fueron incorporados como acreedores por $46.312.500 cada uno. Según declaraciones realizadas en la causa, esos montos corresponden a un préstamo equivalente a US$65.000 destinado a financiar reformas en el departamento de Caballito.