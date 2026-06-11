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La declaración jurada que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción: las rectificaciones que hizo

El jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada rectificativa tras admitir que había omitido informar parte de su patrimonio.

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El jefe de Gabinete presentó la declaración jurada correspondiente a 2025 a la Oficina Anticorrupción. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete presentó la declaración jurada correspondiente a 2025 a la Oficina Anticorrupción. (Foto: archivo).

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este jueves su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA), un día después de reconocer públicamente que había omitido informar parte de sus ahorros en presentaciones anteriores. La nueva presentación muestra un patrimonio superior a los $944 millones como resultado de las rectificaciones realizadas, muy por encima de los $107 millones que había declarado en su última declaración jurada antes de admitir las omisiones.

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El jefe de Gabinete afirmó que presentó la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: archivo).

Según la documentación difundida, Adorni declaró que al comenzar 2025 tenía dólares en efectivo por un valor equivalente a $400.241.404. Al cierre del año, esos fondos se habían reducido hasta los $303.604.357,92.

El funcionario, que enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, admitió que no había incluido en sus declaraciones previas ingresos por aproximadamente US$500.000. De acuerdo con su explicación, esos fondos provenían de inversiones realizadas en Bitcoin antes de asumir funciones públicas.

Más allá de ese patrimonio no declarado, las tenencias registradas en cuentas bancarias y otros instrumentos formales resultan considerablemente menores. A fines de 2025 informó $25.500 en una caja de ahorro, casi $4 millones en una billetera virtual y apenas $274,20 en una cuenta corriente. También declaró una caja de ahorro en dólares radicada en Estados Unidos con un saldo equivalente a $8.994.452,58.

Entre las novedades de la presentación aparece además una vivienda ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Adorni declaró el 50% de la propiedad, valuada en $88.594.824, mientras que la otra mitad figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Se trata del inmueble mencionado en la causa judicial en la que el contratista Marcelo Tabar afirmó haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin factura por trabajos de refacción. En una declaración rectificativa anterior, la vivienda figuraba únicamente a nombre de Angeletti.

La nueva declaración jurada también incorporó deudas que no habían sido informadas en registros anteriores. Entre los acreedores aparecen Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos jubiladas que, según consta en la investigación judicial, otorgaron a Adorni una hipoteca sin intereses por US$200.000 para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Cada una figura como acreedora por $71.250.000.

A ellas se suman Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo. Ambos fueron incorporados como acreedores por $46.312.500 cada uno. Según declaraciones realizadas en la causa, esos montos corresponden a un préstamo equivalente a US$65.000 destinado a financiar reformas en el departamento de Caballito.

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