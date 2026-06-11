¡Comenzó el Mundial! México y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido de la Copa del Mundo

La espera terminó y se pone en marcha la Copa del Mundo 2026. México y Sudáfrica juegan en el Estadio Ciudad de México , en el marco de la primera fecha del Grupo A. Ambos equipos buscan un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la cita máxima. En este artículo vas a poder seguir el minuto a minuto en vivo con todos los detalles, las jugadas clave y los goles del encuentro.

El seleccionado mexicano, dirigido por Javier "Vasco" Aguirre, inicia la competencia con la ilusión de hacer un buen papel como anfitrión. Al no disputar eliminatorias, probó su rendimiento en amistosos de alto voltaje que ganó todos: 1-0 a Australia, 5-1 contra Serbia y 2-0 ante Ghana . Por su parte, Sudáfrica inicia su cuarta participación en los Mundiales con el objetivo de pasar la fase de grupos por primera vez en su historia , tras empatar sus amistosos previos 0-0 con Nicaragua y 1-1 con Jamaica.

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Reuters/Henry Romero

Las formaciones confirmadas de México y Sudáfrica

Los entrenadores ya definieron sus equipos titulares para el debut mundialista:

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Okon Ime, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster e Iqraam Rayners. DT: Hugo Broos.

Qué canal transmite México vs. Sudáfrica en vivo en Argentina

El partido inaugural del Mundial se puede seguir en vivo en televisión en la Argentina a través de la pantalla de Telefe.

Quién es el árbitro de México vs. Sudáfrica hoy

Las autoridades designadas por la FIFA para impartir justicia en el partido de apertura son el árbitro principal brasileño Wilton Pereira Sampaio y el encargado del VAR, el colombiano Nicolás Gallo.

México vs. Sudáfrica, en el partido inaugural del Mundial 2026: EN VIVO

Live Blog Post 16:05 - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! ¡COMENZÓ EL MUNDIAL! México y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido del Mundial 2026.