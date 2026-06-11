¡Comenzó el Mundial! México y Sudáfrica se enfrentan en el primer partido de la Copa del Mundo

La espera terminó y se pone en marcha la Copa del Mundo 2026. México y Sudáfrica juegan en el Estadio Ciudad de México, en el marco de la primera fecha del Grupo A. Ambos equipos buscan un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la cita máxima. En este artículo vas a poder seguir el minuto a minuto en vivo con todos los detalles, las jugadas clave y los goles del encuentro.
El seleccionado mexicano, dirigido por Javier "Vasco" Aguirre, inicia la competencia con la ilusión de hacer un buen papel como anfitrión. Al no disputar eliminatorias, probó su rendimiento en amistosos de alto voltaje que ganó todos: 1-0 a Australia, 5-1 contra Serbia y 2-0 ante Ghana. Por su parte, Sudáfrica inicia su cuarta participación en los Mundiales con el objetivo de pasar la fase de grupos por primera vez en su historia, tras empatar sus amistosos previos 0-0 con Nicaragua y 1-1 con Jamaica.