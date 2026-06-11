La inflación marcó 2,1% en mayo y continúa el sendero de la desaceleración

En el otro extremo, las menores variaciones se observaron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 0,8%, y en Prendas de vestir y calzado, que registró un incremento de apenas 0,3%.

Inflación mayo 2026 2

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a tener un peso determinante en la evolución del índice general en la mayoría de las regiones del país. Según el informe oficial, la incidencia estuvo impulsada principalmente por los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos. En el Noreste, en cambio, el mayor impacto correspondió al rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a las subas en el gas en garrafa y los alquileres.

El informe también mostró diferencias entre bienes y servicios. Mientras los bienes aumentaron 2% respecto de abril, los servicios registraron una suba del 2,5%, ubicándose por encima del promedio general del índice.

Las proyecciones privadas

El dato informado por el Indec se ubicó por debajo de la mayoría de las proyecciones privadas. En las semanas previas a la publicación, las consultoras estimaban que la inflación de mayo oscilaría entre el 2,2% y el 2,5%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaba una variación del 2,3%.

Con una suba mensual del 2,1%, el índice registró su nivel más bajo desde septiembre de 2025, cuando también había marcado 2,1%. Además, el resultado quedó por debajo del 2,3% observado en octubre del año pasado y consolidó el segundo mes consecutivo de baja en el ritmo de aumento de precios.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el IPC de mayo a través de su cuenta de la red social X en donde afirmó que "fue la más baja en 8 meses: 2,1%".