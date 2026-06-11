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Mundial 2026: las mejores imágenes de la espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 deslumbró en el Estadio Azteca con música, color y figuras internacionales. Maná, Belinda, J Balvin y Shakira fueron los protagonistas de la fiesta que dio inicio a la Copa del Mundo antes del estreno de México y Sudáfrica.

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La ceremonia inaugural del Mundial 2026 deslumbró en el Estadio Azteca con música

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 deslumbró en el Estadio Azteca con música, color y figuras internacionales.

Leé también Con color, música y emoción: así fue la fiesta con la que México inauguró el Mundial 2026
El Mundial 2026 quedó oficialmente inaugurado este jueves con una ceremonia de apertura en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, tuvo este jueves una impactante ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Ante más de 83 mil espectadores, la FIFA dio comienzo al torneo con un show que combinó música, color y referencias culturales de los países anfitriones.

La gran figura de la celebración fue Shakira, quien cerró una jornada cargada de emociones y recibió una ovación de los fanáticos presentes. También participaron artistas de renombre como Maná, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Danny Ocean,

La ceremonia transformó al mítico estadio mexicano en un escenario gigante, con coreografías, efectos visuales y una enorme representación de la Copa del Mundo ubicada en el centro del campo de juego.

Tras el espectáculo, toda la atención se trasladó al debut entre México y Sudáfrica, el encuentro encargado de abrir oficialmente una edición histórica del Mundial, la primera que se disputa en tres países organizadores.

A continuación, las mejores fotos de una fiesta que marcó el inicio del Mundial 2026

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Maná apertura Mundial 2026
Shakira apertura Mundial 2026 - 1
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