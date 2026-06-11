Mundial 2026: las mejores imágenes de la espectacular ceremonia inaugural en el Estadio Azteca

Tras el espectáculo, toda la atención se trasladó al debut entre México y Sudáfrica, el encuentro encargado de abrir oficialmente una edición histórica del Mundial, la primera que se disputa en tres países organizadores.

A continuación, las mejores fotos de una fiesta que marcó el inicio del Mundial 2026

mundial2026-4

mundial2026-1

mundial2026-2

2026-06-11T181057Z_254189069_UP1EM6B1EI7F5_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF

2026-06-11T180939Z_1443222837_UP1EM6B1EG1F3_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF

2026-06-11T181228Z_1458673828_UP1EM6B1EKQFB_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF

2026-06-11T181214Z_1253537700_UP1EM6B1EKBFA_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF

Maná apertura Mundial 2026

Shakira apertura Mundial 2026 - 1

2026-06-11T181214Z_1253537700_UP1EM6B1EKBFA_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF

2026-06-11T181228Z_1458673828_UP1EM6B1EKQFB_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF

2026-06-11T181330Z_1776242980_UP1EM6B1EMHFD_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF

2026-06-11T183110Z_458856128_UP1EM6B1F6UG5_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-MEX-ZAF