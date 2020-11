La ilusión de Schwartzman antes del Masters: "Vine a Londres a competir con los mejores"

Diego Schwartzman

Diego Schwartzman, quien protagonizó el mejor año de su carrera y se clasificó por primera vez para el ATP Finals, que reunirá desde el domingo a los ocho mejores tenistas del mundo, confesó hoy que está en Londres para "competir de igual a igual" contra los más destacados del circuito, entre los que sobresalen el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, números uno y dos del ranking, respectivamente.

"Estar en el Masters es espectacular, hace tres meses cuando se reanudó el circuito, luego del receso por la pandemia, no tenía en mente poder estar acá, pero vine a Londres para competir con los mejores y espero hacerlo bien", analizó el "Peque" en una conferencia de prensa virtual que ofreció desde la capital inglesa para los medios de prensa argentinos.

Schwartzman, de 28 años, comenzó el año con un acceso a la final en Córdoba (perdió con el chileno Cristian Garín) y las semifinales del Argentina Open en Buenos Aires, luego llegó el receso en el circuito a raíz de la pandemia de coronavirus y volvió a competir en agosto para lograr los mejores resultados de su carrera.

El "Peque" fue finalista en el Masters 1000 de Roma (perdió con Djokovic) y en Colonia (cayó ante el alemán Zverev), y descolló en Roland Garros, donde venció a tenistas del calibre del austríaco Dominic Thiem y recién claudicó en semifinales ante el español Rafael Nadal, luego campeón del torneo.

"Lo que más destaco es que mejoré mucho año tras año, de a poco. Eso se debe en gran parte a mi equipo de trabajo, que siempre encuentra la forma de motivarme e incorporar cosas nuevas", añadió el tenista entrenador por Juan Ignacio Chela, integrante de "La Legión" argentina en su etapa de jugador.

El argentino, noveno en el ranking mundial de la ATP, competirá en Londres con Djokovic (1), Nadal (2), el austríaco Dominic Thiem (3), el teutón Zverev, los rusos Daniil Medvedev (4) y Andrey Rublev (8), y el griego Stefanos Tsitsipas (6), con quienes integra el selecto grupo de los mejores de la temporada.

El certamen, que se jugará en el estadio The O2 Arena londinense, sobre superficie rápida y bajo techo, con premios por 5.700.00 euros, tendrá dos grupos de cuatro tenistas cada uno.

Un grupo será denominado Tokio 1970 (por el año inaugural del torneo) y tendrá a Djokovic, y el otro se llamará Londres 2020 (último año en la ciudad antes de mudarse a Turín) en el que estará "Rafa" Nadal.

Los demás tenistas serán sorteados este jueves y quedarán definidas las dos zonas de cuatro, de las cuales los dos primeros avanzará a las semifinales para el certamen que comenzará el domingo 15 de noviembre y culminará una semana después, el 22 de noviembre.

"Si pudiera elegir, tratándose de una superficie rápida, prefiero a los que son mejores en polvo, Nadal, Thiem y Tsitsipas, ellos me darían la chance de poder jugar más. Si me tocan los otros sería más difícil, te matan a saques", explicó Schwartzman, quien se instaló hace 24 horas en Londres y aún no completó su primera práctica en el estadio que albergará el torneo.

El gran favorito al título es Djokovic, campeón este año en Australia y cinco veces ganador del Masters de fin de año, mientras que Nadal irá en busca de su primer título en el ATP Finals, que tuvo como últimos campeones al alemán Zverev en 2018 y al griego Tsitsipas en la edición de 2019.

"Tengo claro que deberé estar al ciento por ciento de mi nivel si quiero ganarles. Contra Zverev, Thiem o Rublev si encontrás la forma de jugarles, y lográs mantenerte prolijo, les podés ganar un partido aún con altibajos. Con Djokovic o Nadal es distinto, están un escalón más arriba que el resto y por más que juegues en tu máximo nivel, ellos encuentran soluciones a los problemas que le podés generar durante el partido", analizó Schwartzman.

El tenista surgido el Club Náutico Hacoaj participará de un torneo que a lo largo de la historia tuvo a dos campeones argentinos: Guillermo Vilas en la edición de 1974 jugada en Melbourne, y David Nalbandian en 2005, con sede en Shanghai.

"Tengo claro que será un torneo de altísimo nivel y con gran exigencia porque todos juegan bien. Hace unos años pensábamos que Thiem sería el nuevo rey del polvo de ladrillo, y resulta que fue finalista en Australia y ganó el US Open, eso quiere decir que todos los que están acá juegan bien en todas las superficies", explicó Schwartzman.

El "Peque", quien antes de cerrar la conferencia admitió que se siente "ansioso" por comenzar su participación en el torneo, no será el único argentino en Londres, ya que el marplatense Horacio Zeballos competirá en dobles junto a su compañero catalán Marce Granollers.

Zeballos, tercero del mundo en dobles, y Granollers (11), ganaron este año el Argentina Open, el ATP 500 de Río de Janeiro y el Masters 1000 de Roma.

