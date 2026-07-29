Es un hecho: la figura que se bajó del reencuentro de los Intrusos: "No va a ir"

La noticia sorprendió a todos, especialmente a Rodrigo Lussich, quien no pudo ocultar su asombro al aire: "¡No va a ir!", exclamó al enterarse de que Pallares había decidido bajarse del reencuentro. Por el momento, resta saber si la ausencia de Pallares generará alguna repercusión adicional o si el resto de los ex Intrusos confirmará su presencia en la cena que organizan Marina Calabró y Záffora.

La polémica actitud de Viviana Canosa con un periodista: "Estoy con..."

En Desayuno Americano (América TV) fueron a buscar a Viviana Canosa para conocer su palabra sobre el reencuentro de los ex integrantes de Intrusos, pero la conductora se mostró esquiva: mientras caminaba a paso firme por la calle y hablaba por teléfono, hizo un gesto de negación apenas el notero se acercó, y pese a la amabilidad del cronista, que le insistió con calma "Te esperamos, no hay problema", optó por no detenerse y se retiró sin dar declaraciones con un "La hacemos otro día, por favor. Estoy con un temita ahora".