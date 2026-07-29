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Es un hecho: la figura que se bajó del reencuentro de los Intrusos: "No va a ir"

Se conoció el nombre del famoso que prefiere no participar del reencuentro de los periodistas que pasaron por la mesa del ciclo de espectáculos.

29 jul 2026, 16:00
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Marina Calabró y Guido Záffora están organizando un esperado reencuentro entre todos los que alguna vez pasaron por el panel de Intrusos, incluido Jorge Rial, el histórico conductor del ciclo.

La idea empezó a tomar forma en el programa de radio de Marina Calabró, la periodista le mandó un mensaje a Rial para invitarlo, y la respuesta no tardó en llegar: "Hagámoslo grande".

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Según contó la conductora de América en Intrusos, la cena ya es un hecho: "Le dijimos a Damián Rojo de juntarnos y después a los demás. La cena se hace... veremos con qué convocatoria. Todos los que quieran venir serán recibidos".

Sin embargo, en medio de la organización del encuentro, hubo una baja inesperada. Adrián Pallares fue el primero en anunciar que no formará parte de la cena: "Mi lugar queda libre, yo me bajo", expresó, dejando en claro su decisión de no sumarse a la reunión con sus ex compañeros de panel.

La noticia sorprendió a todos, especialmente a Rodrigo Lussich, quien no pudo ocultar su asombro al aire: "¡No va a ir!", exclamó al enterarse de que Pallares había decidido bajarse del reencuentro. Por el momento, resta saber si la ausencia de Pallares generará alguna repercusión adicional o si el resto de los ex Intrusos confirmará su presencia en la cena que organizan Marina Calabró y Záffora.

La polémica actitud de Viviana Canosa con un periodista: "Estoy con..."

En Desayuno Americano (América TV) fueron a buscar a Viviana Canosa para conocer su palabra sobre el reencuentro de los ex integrantes de Intrusos, pero la conductora se mostró esquiva: mientras caminaba a paso firme por la calle y hablaba por teléfono, hizo un gesto de negación apenas el notero se acercó, y pese a la amabilidad del cronista, que le insistió con calma "Te esperamos, no hay problema", optó por no detenerse y se retiró sin dar declaraciones con un "La hacemos otro día, por favor. Estoy con un temita ahora".

     

 

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