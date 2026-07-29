La increíble falla que permitió a una prófuga renovar su DNI pese a tener pedido de captura

La situación generó fuerte preocupación entre los investigadores porque el pedido de captura sí estaba cargado, pero el sistema del organismo no lo detectó durante el trámite. Además, el trámite de cambio de domicilio no exige verificar que la persona resida efectivamente en la dirección declarada.

La investigación avanzó sobre el entorno familiar

Cuatro días después del trámite, la búsqueda quedó en manos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA). Los investigadores detectaron que la mujer mantenía contacto con Bruno Damián Mitrovich, de 34 años, y Favio César Márquez, de 52, quienes presuntamente la ayudaban a trasladarse y permanecer oculta.

Con esas pruebas, la jueza Laura Ninni, titular del Juzgado de Garantías N° 6 de Lomas de Zamora, ordenó allanamientos simultáneos en Lomas de Zamora, José Mármol y Castelar. Durante los operativos fueron detenidos ambos sospechosos por el delito de encubrimiento y también se secuestró la Peugeot Partner blanca utilizada para trasladar a la prófuga y los teléfonos celulares de los detenidos.

Márquez tuvo un paso por el fútbol profesional: realizó las inferiores en Boca y llegó a disputar 10 partidos oficiales en Primera División durante 1994. Además, fuentes judiciales confirmaron que existe un tercer detenido, aunque por el momento no trascendió su identidad ni el vínculo que mantiene con Mitrovich.

Merlín Díaz, una peluquera de 30 años, entró en desesperación cuando se dio cuenta que la habían engañado. (Foto: archivo)

La estafa que terminó con la muerte de Merlín Díaz Silva

La investigación determinó que el engaño comenzó el 15 de enero, cuando Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich comenzaron a visitar con frecuencia la peluquería donde trabajaba Merlín, en Ingeniero Budge.

Con el paso de los días lograron ganarse su confianza hasta convencerla de que existía una supuesta maldición sobre sus ahorros. Las mujeres le aseguraron que podían realizar un ritual de "limpieza espiritual" para liberar ese dinero de las energías negativas, pero para ello debían recibir primero los ahorros.

Aunque la pareja de Merlín le advirtió que se trataba de una estafa, la joven continuó el vínculo en secreto. Finalmente, el 20 de enero, entregó 14 millones de pesos y después de recibir el dinero, las acusadas desaparecieron.

Los mensajes recuperados por la Justicia reflejan la desesperación de la víctima: "Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza".

Cuando comprendió que había sido engañada, Merlín también escribió: "Si no vienen, van a cargar con mi vida". Poco después intentó quitarse la vida. Aunque alcanzó a pedir ayuda a su pareja y fue trasladada de urgencia al hospital, murió al ingresar al centro de salud.

Las cartas que dejó antes de morir

Durante la investigación, el fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI N° 19 de Lomas de Zamora, secuestró el teléfono celular de la víctima y analizó las conversaciones mantenidas con las acusadas. Además, se encontraron varias cartas manuscritas y en ellas pidió perdón a su familia y dejó instrucciones sobre su despedida.

También escribió los datos que tenía de las mujeres y dejó una frase que resultó clave para la causa: "Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata".

Los peritajes sobre el celular permitieron identificar a las sospechosas, quienes utilizaban identidades falsas. Cuando la Policía llegó a buscarlas a un domicilio del barrio La Perla, en Temperley, ya habían escapado. Desde entonces, las tres mujeres permanecen con pedido de captura.

El dolor de la familia: "Queremos justicia"

Alexis Díaz, hermano de Merlín, aseguró en una entrevista con A24 que las acusadas detectaron la vulnerabilidad emocional de su hermana y se aprovecharon de esa situación. "La vieron vulnerable y se aprovecharon de ella", afirmó.

Sobre la reciente aparición de Marta Mitrovich en una oficina del ReNaPer, lamentó que la sospechosa pudiera renovar el documento sin ser detenida, pese a estar siendo buscada por la Justicia.

Conmovido, recordó que Merlín había reunido el dinero "con mucho trabajo en estética" y que tenía numerosos proyectos personales. "Queremos justicia. Se aprovecharon de una mujer vulnerable. No tenía hijos, pero soñaba con ser madre y nosotros queremos llevar el nombre de mi hermana a lo más alto".