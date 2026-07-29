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La increíble falla que permitió a una prófuga renovar su DNI pese a tener pedido de captura

La principal sospechosa del millonario engaño que terminó con el suicidio de una peluquera en Lomas de Zamora logró renovar su documento en una oficina del ReNaPer sin problemas.

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Al cabo de una media hora

Al cabo de una media hora, Mitrovich dejó el lugar y ninguna autoridad la identificó. (Foto: captura)

La investigación por la millonaria estafa que derivó en la muerte de Merlín Díaz Silva, la peluquera de 30 años que se quitó la vida tras ser engañada por un grupo de mujeres que le prometieron una supuesta " limpieza espiritual", reveló un dato que sorprendió incluso a los investigadores. Una de las principales prófugas renovó su DNI en una sede del ReNaPer pese a tener un pedido de captura vigente y nadie la detuvo.

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Se trata de Marta Noemí Mitrovich, de 56 años, una de las tres mujeres acusadas de haber estafado a la joven por 14 millones de pesos. La sospechosa ingresó, realizó el trámite y abandonó el edificio sin inconvenientes, mientras continuaba siendo buscada por la Justicia.

El episodio ocurrió el 28 de mayo en una oficina del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) ubicada sobre la avenida Diagonal Norte, a pocos metros del Obelisco porteño. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Mitrovich llegó a bordo de una camioneta utilitaria blanca, acompañada por dos hombres. Vestía una campera animal print con capucha, pantalón oscuro y zapatillas claras.

Según la investigación, ingresó al edificio, esperó su turno y completó el trámite aportando un domicilio en la provincia de Corrientes. Minutos después salió del lugar sin ser identificada por el sistema. Al día siguiente, un familiar regresó a la misma oficina para retirar el nuevo documento de identidad.

La situación generó fuerte preocupación entre los investigadores porque el pedido de captura sí estaba cargado, pero el sistema del organismo no lo detectó durante el trámite. Además, el trámite de cambio de domicilio no exige verificar que la persona resida efectivamente en la dirección declarada.

La investigación avanzó sobre el entorno familiar

Cuatro días después del trámite, la búsqueda quedó en manos de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA). Los investigadores detectaron que la mujer mantenía contacto con Bruno Damián Mitrovich, de 34 años, y Favio César Márquez, de 52, quienes presuntamente la ayudaban a trasladarse y permanecer oculta.

Con esas pruebas, la jueza Laura Ninni, titular del Juzgado de Garantías N° 6 de Lomas de Zamora, ordenó allanamientos simultáneos en Lomas de Zamora, José Mármol y Castelar. Durante los operativos fueron detenidos ambos sospechosos por el delito de encubrimiento y también se secuestró la Peugeot Partner blanca utilizada para trasladar a la prófuga y los teléfonos celulares de los detenidos.

Márquez tuvo un paso por el fútbol profesional: realizó las inferiores en Boca y llegó a disputar 10 partidos oficiales en Primera División durante 1994. Además, fuentes judiciales confirmaron que existe un tercer detenido, aunque por el momento no trascendió su identidad ni el vínculo que mantiene con Mitrovich.

Merlín Díaz, una peluquera de 30 años, entró en desesperación cuando se dio cuenta que la habían engañado. (Foto: archivo)

Merlín Díaz, una peluquera de 30 años, entró en desesperación cuando se dio cuenta que la habían engañado. (Foto: archivo)

La estafa que terminó con la muerte de Merlín Díaz Silva

La investigación determinó que el engaño comenzó el 15 de enero, cuando Marta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich comenzaron a visitar con frecuencia la peluquería donde trabajaba Merlín, en Ingeniero Budge.

Con el paso de los días lograron ganarse su confianza hasta convencerla de que existía una supuesta maldición sobre sus ahorros. Las mujeres le aseguraron que podían realizar un ritual de "limpieza espiritual" para liberar ese dinero de las energías negativas, pero para ello debían recibir primero los ahorros.

Aunque la pareja de Merlín le advirtió que se trataba de una estafa, la joven continuó el vínculo en secreto. Finalmente, el 20 de enero, entregó 14 millones de pesos y después de recibir el dinero, las acusadas desaparecieron.

Los mensajes recuperados por la Justicia reflejan la desesperación de la víctima: "Mari, ¿ya vienen? Por favor, no me hagas sufrir. Te di mi confianza".

Cuando comprendió que había sido engañada, Merlín también escribió: "Si no vienen, van a cargar con mi vida". Poco después intentó quitarse la vida. Aunque alcanzó a pedir ayuda a su pareja y fue trasladada de urgencia al hospital, murió al ingresar al centro de salud.

Las cartas que dejó antes de morir

Durante la investigación, el fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI N° 19 de Lomas de Zamora, secuestró el teléfono celular de la víctima y analizó las conversaciones mantenidas con las acusadas. Además, se encontraron varias cartas manuscritas y en ellas pidió perdón a su familia y dejó instrucciones sobre su despedida.

También escribió los datos que tenía de las mujeres y dejó una frase que resultó clave para la causa: "Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata".

Los peritajes sobre el celular permitieron identificar a las sospechosas, quienes utilizaban identidades falsas. Cuando la Policía llegó a buscarlas a un domicilio del barrio La Perla, en Temperley, ya habían escapado. Desde entonces, las tres mujeres permanecen con pedido de captura.

El dolor de la familia: "Queremos justicia"

Alexis Díaz, hermano de Merlín, aseguró en una entrevista con A24 que las acusadas detectaron la vulnerabilidad emocional de su hermana y se aprovecharon de esa situación. "La vieron vulnerable y se aprovecharon de ella", afirmó.

Sobre la reciente aparición de Marta Mitrovich en una oficina del ReNaPer, lamentó que la sospechosa pudiera renovar el documento sin ser detenida, pese a estar siendo buscada por la Justicia.

Conmovido, recordó que Merlín había reunido el dinero "con mucho trabajo en estética" y que tenía numerosos proyectos personales. "Queremos justicia. Se aprovecharon de una mujer vulnerable. No tenía hijos, pero soñaba con ser madre y nosotros queremos llevar el nombre de mi hermana a lo más alto".

En pocas palabras

  • Prófuga de estafa: Marta Noemí Mitrovich, buscada por una causa de 14 millones de pesos, renovó su DNI en una oficina del ReNaPer sin ser detenida.
  • Investigación compleja: El error del sistema del ReNaPer complica la causa de estafa que terminó con el suicidio de la peluquera Merlín Díaz Silva.
  • Detenciones y allanamientos: La Policía Federal detuvo a dos cómplices de Mitrovich y secuestró vehículos y teléfonos en operativos en Lomas de Zamora y otras localidades.
Resumen generado por Thinkindot AI
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