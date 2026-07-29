Tensión en Inglaterra: la drástica decisión de Mac Allister y Lisandro Martínez al regresar a sus clubes

En los partidos del Liverpool suele desplegarse habitualmente una bandera con la consigna “No somos ingleses” .

En la cancha del Manchester United permanece de forma continua un trapo con la frase “United > Inglaterra”.

Por qué la FIFA podría sancionar a la AFA por la bandera de Malvinas

En paralelo al dispositivo de seguridad de los futbolistas, la FIFA puso el foco en lo ocurrido durante las celebraciones. El organismo internacional había incluido la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de la nómina de símbolos políticos prohibidos para el cruce de semifinales, razón por la cual los controles de seguridad en los accesos impidieron el ingreso de esas banderas a las tribunas.

El sustento normativo de esta medida se encuentra en el artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB, el cual dispone expresamente que el equipamiento de los futbolistas no debe exhibir “lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales”, advirtiendo que cualquier vulneración será pasible de sanción.

Aunque el texto reglamentario no precisa un castigo específico, en este tipo de episodios es habitual que la FIFA aplique una multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y no una sanción de índole deportiva. La resolución definitiva quedará supeditada a si el organismo considera que la exhibición del trapo tras el pitazo final configuró formalmente una infracción.