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Tensión en Inglaterra: la drástica decisión de Mac Allister y Lisandro Martínez al regresar a sus clubes

Tras los festejos con la bandera de Malvinas en el Mundial, los futbolistas reforzaron la protección en sus hogares al regresar al Reino Unido.

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Tensión en Inglaterra: la drástica decisión de Mac Allister y Lisandro Martínez al regresar a sus clubes

La histórica victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo dejó repercusiones que trascendieron el terreno de juego. Luego de los festejos del plantel exhibiendo una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, dos de las figuras del equipo nacional tomaron drásticas precauciones antes de reincorporarse a sus respectivos clubes en el fútbol británico.

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Según reveló el diario británico The Sun, el defensor del Manchester United, Lisandro Martínez, y el mediocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, contrataron empresas de seguridad privada para custodiar sus residencias particulares en el Reino Unido durante 48 horas.

A pesar de los temores iniciales tras la repercusión del partido, no se registraron intentos de vandalismo contra las propiedades de ninguno de los dos futbolistas. Además, la publicación aclaró que el Manchester United no intervino ni participó en la organización del operativo de seguridad montado para la casa del marcador central.

Cómo es el vínculo de los hinchas de Liverpool y Manchester United con la selección de Inglaterra

Un detalle particular reflejado por el medio inglés radica en el comportamiento de las propias parcialidades locales hacia su combinado nacional. Tanto en Anfield como en Old Trafford, las hinchadas mantienen una postura histórica muy marcada:

  • En los partidos del Liverpool suele desplegarse habitualmente una bandera con la consigna “No somos ingleses”.

  • En la cancha del Manchester United permanece de forma continua un trapo con la frase “United > Inglaterra”.

Por qué la FIFA podría sancionar a la AFA por la bandera de Malvinas

En paralelo al dispositivo de seguridad de los futbolistas, la FIFA puso el foco en lo ocurrido durante las celebraciones. El organismo internacional había incluido la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de la nómina de símbolos políticos prohibidos para el cruce de semifinales, razón por la cual los controles de seguridad en los accesos impidieron el ingreso de esas banderas a las tribunas.

El sustento normativo de esta medida se encuentra en el artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB, el cual dispone expresamente que el equipamiento de los futbolistas no debe exhibir “lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales”, advirtiendo que cualquier vulneración será pasible de sanción.

Aunque el texto reglamentario no precisa un castigo específico, en este tipo de episodios es habitual que la FIFA aplique una multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y no una sanción de índole deportiva. La resolución definitiva quedará supeditada a si el organismo considera que la exhibición del trapo tras el pitazo final configuró formalmente una infracción.

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